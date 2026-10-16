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Banco CTT vai suspender serviços digitais durante o fim de semana

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O Banco CTT vai realizar uma atualização tecnológica dos seus sistemas entre os dias 16 e 18 de outubro, período durante o qual vários serviços bancários estarão indisponíveis ou funcionarão com limitações. A reposição dos serviços afetados está prevista para 19 de outubro.

Banco CTT vai suspender serviços digitais durante o fim de semana

De acordo com a informação divulgada pelo banco, esta intervenção pretende melhorar a qualidade dos serviços prestados aos clientes. No entanto, a operação terá impacto no acesso à aplicação móvel, ao homebanking e em algumas funcionalidades associadas às transferências bancárias.

App Banco CTT e homebanking ficam indisponíveis

Durante o período de atualização, os clientes não poderão utilizar a aplicação Banco CTT nem aceder ao homebanking. Também estarão indisponíveis o envio e a receção de transferências através do MB WAY e a receção de transferências imediatas.

Outra das limitações diz respeito às caixas Multibanco: não será possível consultar saldos ou movimentos de conta através destes terminais.

Que serviços continuam a funcionar?

Apesar das limitações, os clientes poderão continuar a utilizar os cartões Banco CTT para realizar compras e levantar dinheiro.

Entre os serviços que permanecem disponíveis encontram-se:

  • Levantamentos em Multibanco: em Portugal e no estrangeiro, com um limite diário de 400 euros.
  • Compras com cartão: em lojas físicas e online, em Portugal e no estrangeiro.
  • Pagamentos contactless: continuam disponíveis, incluindo através de carteiras digitais como Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.
  • Pagamentos e operações em Multibanco: será possível pagar serviços e compras, efetuar pagamentos ao Estado e realizar carregamentos.

O banco recomenda ainda que os clientes que precisem de receber dinheiro entre 16 e 18 de outubro solicitem ao ordenante uma transferência bancária normal, em vez de uma transferência imediata. Estas operações serão processadas de acordo com os prazos habituais.

Banco CTT vai suspender serviços digitais durante o fim de semana

Não precisa de alterar palavras-passe ou reativar a conta

O Banco CTT esclarece que, depois de concluída a atualização, os clientes não terão de atualizar dados pessoais, alterar palavras-passe, fornecer credenciais de acesso ou reativar as suas contas.

A reposição dos serviços afetados está prevista para 19 de outubro. Até lá, o banco recomenda que os clientes consultem a página oficial dedicada à intervenção, onde serão publicadas eventuais atualizações sobre o estado dos serviços.

Atenção às tentativas de fraude

A indisponibilidade temporária dos serviços bancários pode ser aproveitada por cibercriminosos para lançar campanhas de phishing ou realizar chamadas fraudulentas, fazendo-se passar por funcionários do banco.

O Banco CTT recorda que nunca solicita códigos de autenticação, credenciais de acesso ou dados dos cartões por telefone, SMS ou email. Os clientes devem evitar clicar em links suspeitos e aceder aos serviços apenas através dos canais oficiais.

Em caso de dúvida ou suspeita de fraude, podem contactar a Linha de Apoio do Banco CTT através do número 212 697 144.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
CTT

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