Banco CTT vai suspender serviços digitais durante o fim de semana

O Banco CTT vai realizar uma atualização tecnológica dos seus sistemas entre os dias 16 e 18 de outubro, período durante o qual vários serviços bancários estarão indisponíveis ou funcionarão com limitações. A reposição dos serviços afetados está prevista para 19 de outubro.

De acordo com a informação divulgada pelo banco, esta intervenção pretende melhorar a qualidade dos serviços prestados aos clientes. No entanto, a operação terá impacto no acesso à aplicação móvel, ao homebanking e em algumas funcionalidades associadas às transferências bancárias.

App Banco CTT e homebanking ficam indisponíveis

Durante o período de atualização, os clientes não poderão utilizar a aplicação Banco CTT nem aceder ao homebanking. Também estarão indisponíveis o envio e a receção de transferências através do MB WAY e a receção de transferências imediatas.

Outra das limitações diz respeito às caixas Multibanco: não será possível consultar saldos ou movimentos de conta através destes terminais.

Que serviços continuam a funcionar?

Apesar das limitações, os clientes poderão continuar a utilizar os cartões Banco CTT para realizar compras e levantar dinheiro.

Entre os serviços que permanecem disponíveis encontram-se:

Levantamentos em Multibanco: em Portugal e no estrangeiro, com um limite diário de 400 euros.

em Portugal e no estrangeiro, com um limite diário de 400 euros. Compras com cartão: em lojas físicas e online, em Portugal e no estrangeiro.

em lojas físicas e online, em Portugal e no estrangeiro. Pagamentos contactless: continuam disponíveis, incluindo através de carteiras digitais como Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

continuam disponíveis, incluindo através de carteiras digitais como Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay. Pagamentos e operações em Multibanco: será possível pagar serviços e compras, efetuar pagamentos ao Estado e realizar carregamentos.

O banco recomenda ainda que os clientes que precisem de receber dinheiro entre 16 e 18 de outubro solicitem ao ordenante uma transferência bancária normal, em vez de uma transferência imediata. Estas operações serão processadas de acordo com os prazos habituais.

Não precisa de alterar palavras-passe ou reativar a conta

O Banco CTT esclarece que, depois de concluída a atualização, os clientes não terão de atualizar dados pessoais, alterar palavras-passe, fornecer credenciais de acesso ou reativar as suas contas.

A reposição dos serviços afetados está prevista para 19 de outubro. Até lá, o banco recomenda que os clientes consultem a página oficial dedicada à intervenção, onde serão publicadas eventuais atualizações sobre o estado dos serviços.

Atenção às tentativas de fraude

A indisponibilidade temporária dos serviços bancários pode ser aproveitada por cibercriminosos para lançar campanhas de phishing ou realizar chamadas fraudulentas, fazendo-se passar por funcionários do banco.

O Banco CTT recorda que nunca solicita códigos de autenticação, credenciais de acesso ou dados dos cartões por telefone, SMS ou email. Os clientes devem evitar clicar em links suspeitos e aceder aos serviços apenas através dos canais oficiais.

Em caso de dúvida ou suspeita de fraude, podem contactar a Linha de Apoio do Banco CTT através do número 212 697 144.