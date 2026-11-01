Avião da Ryanair aterra em Lisboa após incêndio a bordo! Powerbank estará na origem das chamas

Um avião da Ryanair aterrou no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, na manhã deste domingo,1 de novembro, depois de terem sido detetadas chamas no interior da cabine. Um powerbank transportado por um passageiro poderá estar na origem da ocorrência.

O incidente aconteceu por volta das 9h00 e envolveu o voo FR3610, operado por um Boeing 737-800, com a matrícula 9H-QFB. O avião assegurava a ligação entre Bruxelas-Charleroi, na Bélgica, e Lisboa.

Segundo informações avançadas pela Aviação TV e pelo Correio da Manhã, o foco de incêndio terá sido provocado por uma bateria externa (powerbank) transportada na bagagem de mão de um dos passageiros.

Tripulação conseguiu extinguir o incêndio

A situação levou ao acionamento dos meios de emergência do Aeroporto de Lisboa. No entanto, segundo informações prestadas pelo Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, a mobilização aconteceu por precaução, uma vez que a própria tripulação conseguiu extinguir as chamas.

Apesar de o incêndio ter sido controlado a bordo, terá provocado danos no piso da cabine e num dos assentos, localizado à frente do lugar onde começou o fogo.

Depois da aterragem, o avião permaneceu imobilizado na pista durante alguns minutos. Posteriormente, conseguiu deslocar-se pelos próprios meios até a uma área de serviço do aeroporto.

Avião deverá permanecer em Lisboa para reparações

A aeronave deverá continuar em Lisboa até à conclusão dos trabalhos de inspeção e reparação dos danos provocados pelo incêndio.

O incidente volta a chamar a atenção para os riscos associados às baterias de lítio transportadas em equipamentos eletrónicos e powerbanks, especialmente quando estas sofrem danos, sobreaquecimento ou entram em curto-circuito.

Recorde-se que as baterias externas estão sujeitas a regras específicas no transporte aéreo, devendo, por norma, ser transportadas na bagagem de cabine e não no porão.

Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre eventuais feridos.