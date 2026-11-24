A sustentabilidade está a transformar profundamente a indústria automóvel. A eletrificação é uma das mudanças mais visíveis, mas o caminho para reduzir o impacto ambiental dos veículos começa muito antes de estes chegarem à estrada.

A escolha dos materiais, a conceção dos componentes, os processos de fabrico e até a possibilidade de reutilização e reciclagem no final da vida útil são fatores cada vez mais importantes.

Durante uma visita ao Centro Técnico de Lardy, em França, o Renault Group deu a conhecer algumas das estratégias que está a implementar para desenvolver automóveis mais sustentáveis, demonstrando que a inovação nesta área vai muito além da substituição dos motores de combustão por motores elétricos.

Sustentabilidade começa na fase de design

Uma das principais mensagens transmitidas durante a apresentação foi que a sustentabilidade tem de estar presente desde as primeiras fases de desenvolvimento de um automóvel.

As decisões tomadas na fase de conceção condicionam praticamente todo o ciclo de vida de um veículo. A dimensão, o peso, a aerodinâmica, os materiais utilizados e a arquitetura dos componentes têm consequências diretas na eficiência energética, nos custos de produção e no impacto ambiental.

O desafio passa por encontrar o equilíbrio entre diferentes critérios. A engenharia procura eficiência e segurança, o design pretende criar produtos atrativos e funcionais e a sustentabilidade exige uma utilização mais responsável dos recursos.

O desenvolvimento de um automóvel exige um processo contínuo de avaliação e compromisso, procurando alcançar a melhor solução possível sem comprometer a qualidade e a experiência do consumidor.

Automóveis mais leves e materiais reciclados

A escolha dos materiais é outro dos pilares da estratégia de sustentabilidade do Renault Group.

A utilização de materiais reciclados, como aço, alumínio e plásticos, permite reduzir a necessidade de matérias-primas virgens e, consequentemente, o impacto associado à sua extração e transformação.

Contudo, nem todos os componentes podem incorporar a mesma percentagem de materiais reciclados. As exigências de segurança, resistência, qualidade e acabamento condicionam as possibilidades.

Durante a apresentação foram dados vários exemplos desta realidade: alguns componentes plásticos podem incorporar materiais reciclados em determinadas proporções, enquanto as janelas laterais podem recorrer a vidro reciclado. No caso das jantes, o alumínio reciclado também representa uma oportunidade relevante.

A estratégia passa por aumentar progressivamente a utilização destes materiais, mantendo os níveis de desempenho e segurança exigidos pela indústria automóvel.

A redução do peso é igualmente determinante. Um automóvel mais leve necessita de menos energia para se movimentar, contribuindo para uma maior eficiência, tanto nos veículos elétricos como nos modelos com motores de combustão.

A escolha das baterias também influencia a sustentabilidade

A eletrificação é fundamental na transformação da mobilidade, mas um automóvel elétrico não tem impacto ambiental zero.

Embora elimine as emissões de escape durante a utilização, a produção das baterias envolve a extração e transformação de matérias-primas, como lítio, níquel e cobalto. Estas operações têm uma pegada ambiental que não pode ser ignorada.

O Renault Group destacou a importância da seleção dos materiais e da evolução das tecnologias de baterias. A utilização de químicas que dependem menos de matérias-primas com maior impacto ambiental, como o cobalto, pode contribuir para melhorar o desempenho ambiental do conjunto.

A estratégia passa também por desenvolver baterias mais eficientes, aumentar a durabilidade e promover a recuperação dos materiais no final da sua vida útil.

A reutilização das baterias para outras aplicações, antes da reciclagem definitiva, é outra das possibilidades em desenvolvimento. Mesmo quando deixam de ser adequadas para utilização num automóvel, algumas baterias podem continuar a ter utilidade noutras aplicações, nomeadamente no armazenamento de energia.

O impacto ambiental deve ser avaliado durante todo o ciclo de vida

Um dos aspetos mais interessantes da abordagem apresentada é a necessidade de analisar o impacto ambiental de um automóvel ao longo de todo o seu ciclo de vida.

Nos veículos com motores de combustão, uma parte significativa das emissões está associada à utilização diária e à queima de combustível.

Nos veículos elétricos, o cenário é diferente. Desaparecem as emissões de escape, mas ganham maior relevância outras fases, como a produção das baterias, a extração de matérias-primas e a eletricidade utilizada no carregamento.

Por isso, a comparação entre diferentes tecnologias não deve limitar-se às emissões durante a condução. É necessário considerar a produção, a utilização, a manutenção e o fim de vida do veículo.

A origem da eletricidade utilizada para carregar as baterias também é determinante. Quanto maior for a incorporação de fontes renováveis na produção de energia, menor poderá ser a pegada de carbono associada à utilização dos automóveis elétricos.

Economia circular: preparar o automóvel para ser reciclado

Outro dos grandes desafios da indústria é desenvolver veículos que sejam mais fáceis de desmontar e reciclar.

A chamada conceção para a desmontagem (Design for Disassembly) procura garantir que os diferentes componentes podem ser separados sem processos excessivamente complexos.

A forma como as peças são unidas, os materiais utilizados e a arquitetura do veículo são decisões que influenciam diretamente a possibilidade de recuperação dos recursos.

Se diferentes materiais estiverem permanentemente unidos, a sua separação pode tornar-se difícil e dispendiosa. Pelo contrário, soluções que facilitem a desmontagem permitem recuperar componentes e matérias-primas com maior eficiência.

O objetivo é transformar aquilo que atualmente é considerado desperdício em novos recursos para a indústria.

Esta abordagem está alinhada com os princípios da economia circular, procurando prolongar a utilização dos materiais e reduzir a dependência de matérias-primas extraídas diretamente da natureza.

Durante a apresentação, foi ainda apresentada uma app de realidade aumentada que permite saber facilmente quais os componentes reciclados que equipam os vários modelos de veículos do grupo.

O Centro Técnico de Lardy, em França, assume um papel importante nesta estratégia de sustentabilidade do Renault Group.