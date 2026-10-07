Autocarros elétricos que carregam pelas rodas? Como assim?

Ainda estamos longe de esgotar tudo o que se pode inventar para carregar um veículo elétrico. Diríamos mesmo que o andor ainda vai no adro. E esta tecnologia é uma boa prova disso: permite carregar um autocarro elétrico enquanto cumpre a sua rota, sem cabos, sem pantógrafos e sem longos períodos de imobilização.

Uma spin off da ETH Zurique encontrou uma solução particularmente engenhosa: transferir energia através das próprias rodas enquanto o autocarro está parado.

A tecnologia da Winduction utiliza indução magnética e promete uma eficiência superior a 90%, permitindo aproveitar as paragens normais de uma carreira para recuperar energia.

O problema das enormes baterias dos autocarros elétricos

Um autocarro urbano percorre muitos quilómetros diariamente e, para garantir uma jornada completa, precisa normalmente de baterias de grande capacidade. Isto significa mais peso, maior preço de aquisição e também mais energia necessária para movimentar o próprio veículo.

Além disso, muitas frotas são carregadas simultaneamente durante a noite nos parques, obrigando à instalação de infraestrutura elétrica capaz de fornecer potências elevadas.

A Winduction propõe inverter este modelo: em vez de transportar energia suficiente para todo o dia, o autocarro vai recebendo pequenas cargas enquanto cumpre o seu percurso.

A estrada envia eletricidade para a roda

O princípio utilizado é semelhante ao carregamento sem fios de um smartphone, mas adaptado a potências muito superiores.

Uma placa instalada no pavimento da paragem contém bobinas ligadas à rede elétrica. Quando a roda do autocarro fica posicionada sobre esta placa, é criado um campo magnético.

Na própria roda existem outras bobinas, responsáveis por captar essa energia e encaminhá la, através da eletrónica de potência do veículo, para a bateria.

A grande vantagem está precisamente na localização das bobinas. Nos sistemas tradicionais de carregamento indutivo, o recetor encontra se debaixo do veículo. Existe, portanto, uma distância relativamente grande entre a bobina instalada no pavimento e a bobina do autocarro.

Ao colocar o recetor dentro da roda, essa distância torna se muito menor, aumentando a eficiência da transferência.

Até 160 kW sem ligar qualquer cabo

Segundo a Winduction, cada roda pode receber até 40 kW, sendo possível atingir 160 kW de potência total. A eficiência anunciada é superior a 90%, ou seja, menos de 10% da energia fornecida pela placa instalada no pavimento é perdida durante a transferência.

Isto significa que mesmo alguns minutos numa paragem podem devolver uma quantidade relevante de energia à bateria.

Há, contudo, uma alteração importante: os pneus convencionais dos autocarros possuem cintas de aço. Este metal interagiria com o campo magnético e transformaria parte da energia em calor. Por isso, a empresa está a desenvolver com parceiros pneus específicos sem aço.

Menos bateria e potencialmente menos custos

O objetivo não passa necessariamente por carregar completamente o autocarro numa paragem. A ideia é distribuir o carregamento ao longo do dia.

Num exemplo estudado pela empresa, relativo à ligação entre o aeroporto de Zurique e Oerlikon, seriam necessárias placas em apenas 2 das 24 paragens. Ao longo de 16 horas de serviço, os autocarros poderiam acumular cerca de três horas de carregamento.

Isto permitiria utilizar baterias menores, reduzir o peso do veículo, libertar espaço e diminuir a potência necessária nos parques durante a noite. A ETH refere ainda que poderá reduzir a necessidade de autocarros de reserva.

Ainda não está pronta para chegar às cidades

Apesar dos resultados, estamos perante uma tecnologia em desenvolvimento. A Winduction está a construir em Winterthur uma infraestrutura de testes mais próxima das condições reais de utilização.

O objetivo é ter um autocarro totalmente convertido e avançar para um primeiro projeto piloto em 2028, estando já a decorrer conversações com operadores suíços. Uma das possibilidades passa precisamente pela região do aeroporto de Zurique, onde a tecnologia poderá transportar passageiros pela primeira vez.

Se funcionar à escala comercial, a ideia é interessante sobretudo porque transforma algo que já faz parte da rotina de qualquer autocarro, parar para receber e deixar passageiros, numa oportunidade para carregar a bateria.