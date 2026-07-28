Atenção às caixas automáticas Euronet e às taxas escondidas

Durante as férias é comum recorrer a caixas automáticas para levantar dinheiro. No entanto, nem todas funcionam da mesma forma e as caixas Euronet podem representar um custo adicional para quem não estiver atento.

Embora sejam uma alternativa válida aos multibancos tradicionais, estas máquinas têm sido alvo de críticas devido às comissões cobradas e à forma como apresentam algumas opções aos utilizadores.

Comissões podem aumentar o custo do levantamento

Ao contrário das caixas automáticas pertencentes aos bancos locais, as máquinas Euronet podem aplicar uma taxa própria pelo levantamento, independentemente das comissões cobradas pelo banco emissor do cartão.

Em muitos países, estas comissões podem variar entre alguns euros por operação, tornando um simples levantamento significativamente mais caro do que o esperado.

Cuidado com a conversão dinâmica de moeda (DCC)

Outro aspeto que merece atenção é a chamada Conversão Dinâmica de Moeda (Dynamic Currency Conversion – DCC).

Quando utiliza um cartão emitido noutro país, a caixa automática pode perguntar se pretende que o valor seja debitado em euros ou na moeda do cartão. À primeira vista, pode parecer uma opção conveniente, mas, na maioria dos casos, é precisamente a alternativa mais cara.

Ao aceitar a conversão apresentada pela Euronet, a taxa de câmbio aplicada é definida pelo operador da caixa automática e pode ser bastante menos favorável do que a utilizada pelo banco emissor ou pela rede Visa ou Mastercard.

A recomendação é simples:

Escolha sempre a moeda local do país onde se encontra.

Recuse a conversão de moeda (DCC), permitindo que a conversão seja efetuada pelo emissor do cartão.

Leia atentamente todas as mensagens apresentadas antes de confirmar a operação.

Antes de confirmar qualquer levantamento, verifique:

Se existe uma comissão pelo levantamento;

Se lhe está a ser proposta uma conversão de moeda;

Qual será o montante final debitado.

Em muitos casos, bastam alguns segundos de atenção para evitar pagar vários euros adicionais numa única operação.