Atenção às burlas: Há sites falsos para a venda de cães…

O mundo online oferece aos utilizadores um conjunto enorme de serviços. No entanto, como é normal, há também quem se aproveite para criar esquemas fraudulentos.

Além das campanhas de burla mais conhecidas, há agora o alerta para a existência de sites falsos que dizem vender cães (e outros animais de estimação)… mas trata-se de um esquema para roubar dinheiro aos compradores. De acordo com as informações, os anúncios falsos de venda de animais cresceram significativamente nesta era da COVID-19.

O sucesso dos esquemas fraudulentos deve-se normalmente à ideia que os sustenta. No campo digital é comum vermos campanhas fraudulentas que nos chegam ao e-mail, esquemas de phishing, ransomware, entre outras “armadilhas digitais”.

Sites falsos para venda de animais disparam…

Ao nível da Europa há agora o alerta para a existência de sites falsos que supostamente vendem cães. Os burlões “roubam” normalmente as fotografias nas redes sociais e publicam-nas em sites de venda. De referir também que este tipo de burla aumentou bastante nesta era da COVID-19, pois a procura de animais tem aumentado (devido ao isolamento).

Ainda com o motivo da COVID-19, os vigaristas pedem para não se encontrar com os compradores. Além disso, alguns burlões pedem mesmo dinheiro extra para vacinar os animais contra o novo coronavírus, algo que nem é possível.

Agora que o esquema é conhecido, o nosso alerta vai no sentido de as pessoas avaliarem primeiro os sites antes de qualquer compra. Podem ser animais, pode ser tecnologia… é importante que se façam sempre algumas pesquisas para perceber se, em primeiro, os sites são fidedignos e se, no passado, não foram alvo de queixas. Os esquemas de fraude têm disparado no mundo, incluindo em Portugal.

Se conhecem outros esquemas fraudulentos partilhem nos comentários deste artigo. A existência de sites falsos para venda de produtos e para obter dados dos utilizadores é uma prática frequente por parte dos cibercriminosos.

