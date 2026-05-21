Atenção aos assaltos a veículos na época balnear! Saiba como se proteger

Com a chegada do verão e das férias, aumenta também o número de furtos e assaltos relacionados com automóveis, sobretudo em zonas balneares e parques de estacionamento próximos das praias.

Criminosos aproveitam sobretudo momentos de distração dos condutores

O alerta chega pelas autoridades nacionais, que revela um crescimento deste tipo de criminalidade durante os meses mais quentes do ano.

Segundo as autoridades, os criminosos aproveitam sobretudo momentos de distração dos condutores, atuando em locais com elevada concentração de turistas e veículos estacionados durante longos períodos.

Entre os métodos mais comuns estão o furto de objetos deixados à vista dentro do carro, quebra de vidros e até esquemas de falsos acidentes para extorquir dinheiro às vítimas.

A PSP e a GNR recomendam vários cuidados para reduzir o risco de ser alvo destes crimes:

Não deixar mochilas, malas ou equipamentos eletrónicos visíveis no interior do carro;

Evitar estacionar em locais isolados ou pouco iluminados;

Confirmar sempre se o veículo ficou devidamente trancado;

Não guardar documentos importantes no automóvel;

Desconfiar de abordagens suspeitas em parques de estacionamento

As autoridades reforçam ainda a vigilância durante a operação “Verão Seguro”, especialmente em zonas turísticas, praias e áreas comerciais com maior movimento nesta altura do ano.