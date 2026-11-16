Atenção ao anticongelante! Pode estar a colocar o motor do seu carro em risco

Com a chegada do frio, há um elemento do automóvel que merece especial atenção: o anticongelante. Este líquido é essencial para regular a temperatura do motor, evitar o congelamento do circuito de refrigeração e proteger os componentes internos contra a corrosão.

Quando deve verificar o nível?

O nível do líquido de refrigeração deve ser verificado regularmente, sobretudo antes de viagens longas e durante os meses mais frios.

Com o motor completamente frio e o carro numa superfície plana, confirme se o nível está entre as marcas MIN e MAX do depósito de expansão.

Atenção: nunca abra a tampa do depósito com o motor quente, uma vez que o circuito pode estar sob pressão e provocar queimaduras.

Quando deve substituir o anticongelante?

O intervalo de substituição depende do fabricante e do tipo de líquido utilizado. Alguns produtos têm uma duração de poucos anos, enquanto outros são desenvolvidos para períodos mais prolongados.

Consulte o manual do veículo para conhecer a periodicidade recomendada. Mesmo que o nível esteja correto, os aditivos responsáveis pela proteção contra a corrosão podem perder eficácia com o tempo.

Posso misturar diferentes anticongelantes?

Não é aconselhável misturar líquidos de refrigeração sem confirmar a sua compatibilidade. A cor não identifica necessariamente a composição química do produto.

Utilize sempre um anticongelante que respeite as especificações do fabricante. Tenha também atenção à concentração: alguns produtos estão prontos a utilizar, enquanto outros precisam de ser diluídos.

Que sinais deve ter em atenção?

Um nível que baixa frequentemente, alterações na cor, resíduos no depósito ou avisos de temperatura no painel podem indicar problemas no sistema de refrigeração.

Se o nível diminuir repetidamente, poderá existir uma fuga que deve ser verificada numa oficina.

Verificar regularmente o anticongelante é um cuidado simples que ajuda a evitar o sobreaquecimento, protege o motor e reduz o risco de avarias dispendiosas. Com a chegada do inverno, não deixe esta tarefa para depois.