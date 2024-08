Atenção à publicidade nas redes sociais das agências de viagens…

O período é de férias e hoje em dia as redes sociais são um canal privilegiado para a promoção de publicidade a negócios. São várias as promoções que vimos no Facebook e outras redes sociais, mas a Direção-Geral do Consumidor (DGC) detetou várias infrações.

Publicidade não cumpre a lei: coimas podem ir dos 3.5000€ aos 45.000 €

Segundo é revelado, a DGC, na qualidade de autoridade pública para a defesa do consumidor e de entidade fiscalizadora da publicidade, realizou, entre 9 e 26 de julho, uma ação de fiscalização relativa à publicidade das tarifas aéreas publicitadas por agências de viagens. No total, foram analisadas 367 mensagens comerciais, divulgadas em 32 páginas de sites e redes sociais (Facebook e Instagram) de 10 operadores económicos.

Na sequência desta ação, verificou-se que, na publicidade divulgada nas redes sociais, metade das agências de viagem em análise não cumpre a lei ao publicitar viagens com um valor promocional em destaque, sem mencionar outros custos associados.

Esta informação é fundamental para permitir ao consumidor comparar preços e condições de oferta, assegurando assim uma comunicação clara, adequada e transparente. Na sequência das infrações detetadas foram elaborados 5 autos de notícia contra 5 empresas, o que pode dar origem à aplicação de coimas entre os 3.5000€ e os 45.000 €.

Ao contrário das redes sociais, nos sites das agências de viagens são indicadas todas as informações legais obrigatórias e apresentadas as opções de datas de viagens e alojamento, para os valores promocionais apresentados em destaque.