Ataque a supermercados em França: palavra-passe mudava todos os dias… e era a data atual

Centenas de supermercados franceses foram afetados por um ciberataque aos sistemas de refrigeração. A falha de autenticação identificada nos equipamentos da Danfoss permitia gerar um código de acesso com base na data do próprio dia.

Como já é do conhecimento geral, um ciberataque que afetou centenas de supermercados em França está a chamar a atenção para um problema básico de cibersegurança: uma palavra-passe previsível pode ser suficiente para comprometer sistemas que controlam equipamentos físicos.

Segundo a análise publicada pela intSignal, os atacantes conseguiram aceder a controladores de refrigeração utilizados em várias cadeias de distribuição, colocando os equipamentos em ciclos de descongelação forçada. O resultado foi uma subida anormal das temperaturas, a perda de produtos alimentares e danos em alguns equipamentos.

A palavra-passe era a data do dia

O aspeto mais preocupante está no mecanismo de autenticação de determinados controladores de refrigeração da Danfoss.

De acordo com a investigação técnica da empresa de cibersegurança Claroty, estes equipamentos incluíam um mecanismo de autenticação baseado num código diário. Na prática, o código podia ser calculado a partir da data atual, em vez de depender de uma palavra-passe secreta, robusta e definida pelo utilizador.

O nome de utilizador administrativo era admin e o código de acesso mudava diariamente. No entanto, como o mecanismo era previsível, um atacante que conhecesse o seu funcionamento podia calcular o código necessário para tentar obter acesso aos equipamentos.

Ou seja, a palavra-passe mudava todos os dias, mas isso não significava que fosse segura. Se o método utilizado para a gerar for conhecido ou reproduzível, a alteração diária pouco contribui para proteger o sistema.

De uma palavra-passe previsível a um ataque real

Os equipamentos afetados eram utilizados para gerir sistemas de refrigeração comercial, incluindo temperaturas, compressores e ciclos de descongelação.

Segundo a intSignal, os atacantes colocaram os controladores em ciclos de descongelação forçada. Como este processo utiliza calor para remover o gelo acumulado nos evaporadores, a sua ativação prolongada pode provocar uma subida significativa da temperatura.

A análise refere que cerca de 700 supermercados terão sido afetados. Em alguns estabelecimentos, os equipamentos terão atingido temperaturas próximas dos 50 °C, provocando a perda de alimentos refrigerados e congelados. Foram também relatados danos físicos em equipamentos.

A dimensão do incidente mostra como uma falha de autenticação num dispositivo aparentemente secundário pode ter consequências económicas e operacionais significativas.

O problema dos equipamentos antigos ligados à Internet

A situação torna-se ainda mais preocupante porque alguns dos controladores identificados são modelos antigos, que já não recebem atualizações de segurança. Outros equipamentos da mesma família apresentavam versões de firmware desatualizadas.

Além disso, alguns controladores estavam acessíveis a partir da Internet, permitindo que fossem identificados e contactados remotamente. A combinação de equipamentos expostos, autenticação previsível e software desatualizado criou condições favoráveis a um ataque em larga escala.

A investigação técnica da Claroty identificou vulnerabilidades nestes sistemas, incluindo falhas relacionadas com a autenticação. Contudo, não existe confirmação pública de que uma vulnerabilidade específica tenha sido o único ponto de entrada utilizado pelos atacantes neste incidente.