AT alerta para fraudes por e-mail e SMS. Saiba como se proteger

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) reforçou as recomendações para que os contribuintes consigam identificar tentativas de phishing e smishing, esquemas que usam o nome de entidades oficiais para obter dados pessoais e bancários.

As tentativas de fraude digital continuam a representar um risco para os cidadãos, especialmente quando os criminosos recorrem ao nome de organismos oficiais para dar credibilidade às mensagens que enviam. Perante este cenário, a AT divulgou um conjunto de conselhos que ajudam a reconhecer e a evitar estes esquemas, cujo objetivo passa por obter informações confidenciais, como credenciais de acesso a serviços digitais e dados bancários.

Phishing e smishing: qual é a diferença?

Apesar de terem o mesmo objetivo, estas duas formas de fraude distinguem-se essencialmente pelo meio utilizado para contactar as vítimas.

O phishing recorre, geralmente, a mensagens de correio eletrónico fraudulentas;

recorre, geralmente, a mensagens de correio eletrónico fraudulentas; O smishing utiliza SMS, muitas vezes acompanhadas de links que encaminham os destinatários para páginas falsas.

Estas mensagens podem solicitar a atualização de dados pessoais, o pagamento urgente de valores alegadamente em dívida ou a confirmação de informações bancárias, procurando levar o destinatário a agir sem verificar a autenticidade do pedido.

Por isso, a AT recomenda que os contribuintes desconfiem de comunicações inesperadas, verifiquem o remetente e evitem abrir anexos desconhecidos ou aceder a ligações suspeitas. Palavras-passe, códigos de autenticação e dados bancários não devem, em circunstância alguma, ser partilhados através destes meios.

Um dos esclarecimentos que a AT destaca é o de que não inclui links nas mensagens de correio eletrónico que envia. Assim, qualquer comunicação que apresente ligações para alegadas páginas dos serviços fiscais deve ser encarada com especial atenção.

Quando existirem dúvidas sobre pagamentos em curso, a recomendação passa por consultar diretamente a área reservada do Portal das Finanças, em vez de utilizar ligações recebidas por e-mail ou SMS. Quem receber mensagens suspeitas não deve responder nem reencaminhá-las e, em caso de dúvida, pode contactar o Centro de Atendimento Telefónico da AT, disponível nos dias úteis, entre as 9h00 e as 19h00 (hora de Portugal Continental).

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