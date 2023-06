Arranca hoje o projeto da semana de quatro dias. Estas são as empresas confirmadas

Junho chegou e com ele o tão aguardado quanto criticado projeto-piloto da semana de quatro dias de trabalho. Tem início hoje e estas são as empresas que já confirmaram, publicamente, a participação.

As dinâmicas de trabalho não são estanques e vão sendo adaptadas à medida que se conhecem (e se aceitam) novas alternativas.

Apesar da polémica, o projeto-piloto da semana de quatro dias arranca hoje, em Portugal, e há 39 empresas confirmadas. Durante seis meses, haverá 1.000 funcionários a testar este conceito.

De acordo com a CNN Portugal, em parceria com o ECO Trabalho, inicialmente, 90 empresas haviam manifestado interesse neste projeto-piloto da semana de quatro dias. Dessas, 46 passaram à segunda fase e apenas 39 estão, efetivamente, a participar.

Das empresas que optaram por ainda não avançar nesta fase, a maioria mantém o interesse em implementar a semana de quatro dias, mas preferiu adiar para durante o segundo semestre de 2023 ou início de 2024.

Partilhou o Ministério do Trabalho.

As empresas que começam hoje a testar a semana de quatro dias estão distribuídas por 10 distritos, sendo Lisboa, Porto e Braga as principais localizações. O governo não partilhou o nome das organizações, tendo referido apenas que se trata de "um instituto de investigação, uma creche, um centro de dia, um banco de células estaminais que trabalha sete dias, e empresas do setor social, indústria e comércio".

Segundo avançado pela CNN Portugal, em parceria com o ECO Trabalho, a Crioestaminal, a Onya Health e a Evolve já confirmaram, publicamente, a sua participação.

O número de inscrições no projeto-piloto em Portugal assemelha-se com a realidade internacional. O projeto-piloto europeu contou com 20 empresas europeias, em Inglaterra, 61 empresas avançaram com a experiência e, nos Estados Unidos, o piloto arrancou com 30 empresas, assim como na Nova Zelândia.

Revelou o Ministério do Trabalho.

Semana de quatro dias adaptada à realidade de cada empresa

A implementação não será igual em todas as empresas, pelo que cada uma desenhou as adaptações à sua medida. A regra, segundo a CNN Portugal, pelo menos para as três empresas confirmadas, "é alternar semanas de quatro dias com semanas de cinco dias de trabalho", ou seja, um dia extra de descanso de 15 em 15 dias.

Estamos todos motivados e empenhados no sucesso do piloto, pelo que as nossas expetativas são elevadas. Contudo, com a introdução da semana de quatro dias de trabalho, surge o grande desafio em garantir que os colaboradores consigam manter a mesma produtividade, trabalhando menos horas. No que diz respeito às principais vantagens, acreditamos que os colaboradores vão conseguir estabelecer um maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, ficando desta forma mais motivados para o trabalho. Por conseguinte, a produtividade aumentará e o absentismo diminuirá.

Disse Inês Luís, da Evolve.

Também Vânia Lima da Onya Health mencionou o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal como uma das grandes vantagens desta semana de quatro dias: "Na teoria, parece-nos fazer mais sentido a semana de quatro dias do que a de cinco, porque acreditamos que o balanço entre vida pessoal e profissional tem de ser levado a sério, com medidas reais, e não ser usado apenas como bandeira de autopromoção."

Queremos ter colaboradores mais descansados e mais felizes. Não se trata de dar mais folgas durante seis meses. Queremos mesmo que funcione para que este seja o nosso modelo de trabalho no futuro.

Assegurou Alexandra Mendes, diretora de Recursos Humanos da Crioestaminal.