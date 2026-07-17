Aprovado! Táxis podem entrar nas plataformas TVDE e motoristas terão de dominar português
A Assembleia da República deu luz verde, esta sexta-feira, à revisão da lei dos TVDE, um pacote de mudanças que promete alterar o dia a dia de motoristas, plataformas eletrónicas e, pela primeira vez, também dos táxis.
Os projetos-lei do PSD e do CDS-PP, que reformulam o regime jurídico do transporte remunerado de passageiros, foram aprovados na votação final global, depois de meses de discussão e de dezenas de audições na especialidade.
A votação ficou marcada pelos votos a favor de PSD, Chega, CDS-PP e JPP, os votos contra de PS, IL, Livre, PCP e BE, e a abstenção do PAN.
O texto segue agora para redação final, antes de ser enviado ao Presidente da República para promulgação.
Táxis podem entrar nas plataformas TVDE
A medida que gerou mais polémica é a possibilidade de os táxis se registarem para operar em TVDE, desde que cumpram os requisitos aplicáveis a esta atividade e estejam inscritos junto de um gestor de plataforma eletrónica licenciado, ou seja, aplicações como a Uber ou a Bolt.
A ideia não foi bem recebida por todos. Tanto a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) como o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) defenderam que táxis e TVDE são regimes distintos e opuseram-se à aproximação entre os dois setores.
Também a secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, reconheceu que esta solução "levantava desafios" e não podia colocar em causa o serviço público prestado pelo táxi.
Nova sigla, novas regras para os veículos
Com a reforma, a própria designação de TVDE muda, passando a significar "transporte remunerado de passageiros em veículos de disponibilização eletrónica", deixando cair a antiga referência a "veículos descaracterizados".
A lei clarifica ainda os papéis de "operador TVDE" (empresa com veículos e motoristas) e "gestor de plataforma eletrónica" (a aplicação em si).
Entre as alterações que afetam diretamente os veículos, destacam-se:
- Dístico inamovível, com elementos de segurança antifraude, como hologramas, emitido pelo IMT;
- Idade máxima dos veículos aumenta de sete para 10 anos (12 anos no caso de elétricos);
- Proibição de contratos de comodato e usufruto para afetação de veículos à atividade, salvo exceções;
- Fim da proibição de publicidade nos carros, alinhando as regras com as já aplicadas aos táxis.
Câmaras a bordo e mais exigência aos motoristas de TVDE
Uma das novidades é a abertura à videogravação facultativa no interior dos veículos, proposta pelo Chega. Só poderá acontecer com consentimento expresso de motorista e passageiro, sendo proibida a captação de som. As imagens ficam com acesso restrito às autoridades e só podem ser conservadas durante 30 dias.
Do lado dos motoristas, a fasquia sobe, passando a ser exigido um domínio funcional da língua portuguesa, requisito que não existia até agora.
A formação inicial mínima aumenta para 50 horas, entre componente teórica e prática, com exame final de 30 perguntas, sendo preciso acertar em pelo menos 27 para ser aprovado.
Mais fiscalização e coimas mais pesadas
A lei cria, também, uma plataforma eletrónica de partilha de dados, gerida pelo IMT, para cruzar informação sobre operadores, motoristas, veículos, seguros, inspeções e licenças.
Terão acesso a esta base de dados o IMT, a AMT, a Autoridade Tributária, a Segurança Social e as forças de segurança, com o objetivo de combater a atividade irregular.
O regime de sanções também fica mais apertado: as coimas para pessoas coletivas podem agora chegar aos 44 mil euros, um valor bem acima do limite atual de 15 mil euros.
E como ficam as tarifas?
No que importa à carteira, há duas mudanças a reter:
- A nova lei elimina o limite legal à tarifa dinâmica, que deixará de estar condicionada pelo teto de 100% acima da média das 72 horas anteriores.
- Já a taxa de intermediação das plataformas mantém o máximo de 25%, mas passa a ser calculada sobre o valor da viagem sem IVA, clarificando práticas divergentes que existiam no mercado.
Lei precisa de ser assinada pelo Presidente da República
A revisão da lei dos TVDE marca a maior reforma do setor desde 2018, com impacto direto em táxis, operadores, motoristas e passageiros.
Agora, resta aguardar pela redação final do texto e pela assinatura do Presidente da República António José Seguro.
Qualquer pessoa a trabalhar no atendimento ao público devia ter de saber falar português.
A única mudança que vejo aqui vantajosa para os passageiros é obrigar os motoristas a dominar a língua portuguesa. Querem falar só inglês, vão para os EUA ou para Inglaterra. Em Portugal a língua nativa é PORTUGUÊS!
A questão dos táxis a operar como TVDE põe-se ao nível da fiscalização – se um táxi estiver numa via BUS a operar como TVDE como é que se fiscaliza? “Ah, e tal tem que ter o taxímetro desligado … se for apanhados é uma infração ao Código da Estrada …” Curiosamente, o IMT e a Autoridade da Mobilidade dos Transportes (AMT) foram críticos da fusão dos dois regimes e as associações de taxistas e de TVDE estiveram contra, mas o PSD insistiu.