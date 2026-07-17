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Aprovado! Táxis podem entrar nas plataformas TVDE e motoristas terão de dominar português

· Notícias 3 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Alex says:
    17 de Julho de 2026 às 15:42

    Qualquer pessoa a trabalhar no atendimento ao público devia ter de saber falar português.

    Responder
  2. Tiago Ferreira says:
    17 de Julho de 2026 às 16:16

    A única mudança que vejo aqui vantajosa para os passageiros é obrigar os motoristas a dominar a língua portuguesa. Querem falar só inglês, vão para os EUA ou para Inglaterra. Em Portugal a língua nativa é PORTUGUÊS!

    Responder
  3. Max says:
    17 de Julho de 2026 às 16:24

    A questão dos táxis a operar como TVDE põe-se ao nível da fiscalização – se um táxi estiver numa via BUS a operar como TVDE como é que se fiscaliza? “Ah, e tal tem que ter o taxímetro desligado … se for apanhados é uma infração ao Código da Estrada …” Curiosamente, o IMT e a Autoridade da Mobilidade dos Transportes (AMT) foram críticos da fusão dos dois regimes e as associações de taxistas e de TVDE estiveram contra, mas o PSD insistiu.

    Responder

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