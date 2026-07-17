Aprovado! Táxis podem entrar nas plataformas TVDE e motoristas terão de dominar português

A Assembleia da República deu luz verde, esta sexta-feira, à revisão da lei dos TVDE, um pacote de mudanças que promete alterar o dia a dia de motoristas, plataformas eletrónicas e, pela primeira vez, também dos táxis.

Os projetos-lei do PSD e do CDS-PP, que reformulam o regime jurídico do transporte remunerado de passageiros, foram aprovados na votação final global, depois de meses de discussão e de dezenas de audições na especialidade.

A votação ficou marcada pelos votos a favor de PSD, Chega, CDS-PP e JPP, os votos contra de PS, IL, Livre, PCP e BE, e a abstenção do PAN.

O texto segue agora para redação final, antes de ser enviado ao Presidente da República para promulgação.

Táxis podem entrar nas plataformas TVDE

A medida que gerou mais polémica é a possibilidade de os táxis se registarem para operar em TVDE, desde que cumpram os requisitos aplicáveis a esta atividade e estejam inscritos junto de um gestor de plataforma eletrónica licenciado, ou seja, aplicações como a Uber ou a Bolt.

A ideia não foi bem recebida por todos. Tanto a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) como o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) defenderam que táxis e TVDE são regimes distintos e opuseram-se à aproximação entre os dois setores.

Também a secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, reconheceu que esta solução "levantava desafios" e não podia colocar em causa o serviço público prestado pelo táxi.

Nova sigla, novas regras para os veículos

Com a reforma, a própria designação de TVDE muda, passando a significar "transporte remunerado de passageiros em veículos de disponibilização eletrónica", deixando cair a antiga referência a "veículos descaracterizados".

A lei clarifica ainda os papéis de "operador TVDE" (empresa com veículos e motoristas) e "gestor de plataforma eletrónica" (a aplicação em si).

Entre as alterações que afetam diretamente os veículos, destacam-se:

Dístico inamovível , com elementos de segurança antifraude, como hologramas, emitido pelo IMT;

, com elementos de segurança antifraude, como hologramas, emitido pelo IMT; Idade máxima dos veículos aumenta de sete para 10 anos (12 anos no caso de elétricos);

de sete para 10 anos (12 anos no caso de elétricos); Proibição de contratos de comodato e usufruto para afetação de veículos à atividade, salvo exceções;

para afetação de veículos à atividade, salvo exceções; Fim da proibição de publicidade nos carros, alinhando as regras com as já aplicadas aos táxis.

Câmaras a bordo e mais exigência aos motoristas de TVDE

Uma das novidades é a abertura à videogravação facultativa no interior dos veículos, proposta pelo Chega. Só poderá acontecer com consentimento expresso de motorista e passageiro, sendo proibida a captação de som. As imagens ficam com acesso restrito às autoridades e só podem ser conservadas durante 30 dias.

Do lado dos motoristas, a fasquia sobe, passando a ser exigido um domínio funcional da língua portuguesa, requisito que não existia até agora.

A formação inicial mínima aumenta para 50 horas, entre componente teórica e prática, com exame final de 30 perguntas, sendo preciso acertar em pelo menos 27 para ser aprovado.

Mais fiscalização e coimas mais pesadas

A lei cria, também, uma plataforma eletrónica de partilha de dados, gerida pelo IMT, para cruzar informação sobre operadores, motoristas, veículos, seguros, inspeções e licenças.

Terão acesso a esta base de dados o IMT, a AMT, a Autoridade Tributária, a Segurança Social e as forças de segurança, com o objetivo de combater a atividade irregular.

O regime de sanções também fica mais apertado: as coimas para pessoas coletivas podem agora chegar aos 44 mil euros, um valor bem acima do limite atual de 15 mil euros.

E como ficam as tarifas?

No que importa à carteira, há duas mudanças a reter:

A nova lei elimina o limite legal à tarifa dinâmica , que deixará de estar condicionada pelo teto de 100% acima da média das 72 horas anteriores.

, que deixará de estar condicionada pelo teto de 100% acima da média das 72 horas anteriores. Já a taxa de intermediação das plataformas mantém o máximo de 25%, mas passa a ser calculada sobre o valor da viagem sem IVA, clarificando práticas divergentes que existiam no mercado.

Lei precisa de ser assinada pelo Presidente da República

A revisão da lei dos TVDE marca a maior reforma do setor desde 2018, com impacto direto em táxis, operadores, motoristas e passageiros.

Agora, resta aguardar pela redação final do texto e pela assinatura do Presidente da República António José Seguro.