Aprovado! Alunos do Profissional sem exames nacionais no acesso ao Superior

O Conselho de Ministros aprovou a lei que vai permitir aos alunos do Ensino Profissional o acesso ao Ensino Superior sem a necessidade realizarem exames nacionais.

A lei visa diversificar as modalidades de acesso ao ensino superior.

O Governo quer que seja já no próximo ano letivo que os estudantes que terminam um curso profissional possam entrar numa licenciatura ou mestrado integrado sem terem que fazer os exames nacionais. Para isso será criado um concurso especial e o decreto-lei já foi aprovado hoje.

De acordo com o Comunicado do Conselho de Ministros…

Foi aprovado o decreto-lei para o Acesso dos Estudantes do Ensino Profissional ao Ensino Superior, através da criação de uma nova via de ingresso para os alunos que concluam o ensino secundário através de ofertas educativas e formativas profissionalizantes e que queiram ingressar em licenciaturas e mestrados integrados.

Dando cumprimento a uma medida prevista no Programa de Governo, e em linha com uma recomendação da OCDE, este diploma consagra o estímulo à diversificação do acesso ao ensino superior, procurando garantir que até ao fim da legislatura cerca de 40% dos estudantes do ensino profissional prosseguem estudos no ensino superior, o que representa cerca de 10 mil inscritos até 2023 (mais do dobro do número de inscritos registado em 2017-18