Apple Watch domina os dispositivos de corrida Strava em 2024, bate mesmo o Garmin

O Strava acaba de publicar o seu relatório anual Year in Sport: Relatório de tendências para 2024, revelando que o Apple Watch está no topo da corrida, superando mesmo os melhores relógios Garmin no que diz respeito à popularidade.

Apple Watch cresce em popularidade na comunidade desportista

Todos os anos, o Strava extrai dados da sua plataforma e faz um inquérito aos seus utilizadores para nos dar alguns dos principais destaques para 2024, e os resultados são mais interessantes do que nunca.

Estas estatísticas dizem-nos, em termos de popularidade, quais são as melhores sapatilhas de corrida, quais são os smartwatches mais populares e quais são os desportos e tendências em alta.

Strava em números para 2024

Então, quais são algumas das manchetes no que diz respeito aos números de 2024 do Strava?

Começando com os aspetos sociais do Strava, a plataforma diz que está a assistir a um enorme aumento (59%) nas atividades de grupo, incluindo mais atividades em que as pessoas param para descansar ou tomar um café. As pausas também estão a aumentar, tal como os dias de descanso, com os estagiários de maratona a não registarem carregamentos de corrida em 60% dos dias que antecedem uma maratona.

Mas, aqui no Pplware, o que nos interessa é o equipamento. A tecnologia. Portanto, no que toca aos corredores de 5 km, estes estão cada vez mais a usar o Apple Watch. Contudo, para as distâncias mais longas, o Garmin ainda é o mais escolhido. Claro, o Ultra ainda está a fazer o seu caminho.

Contudo, no geral, o Apple Watch é o rei dos dispositivos de corrida. A escolha número um foi o Apple Watch Series (dispositivos como o Series 10, 9, 8, etc.), enquanto a escolha número dois foi o Apple Watch SE barato. O número três foi o Garmin Forerunner 245.

Wahoo entra forte na "guerra" dos gadgets

Entretanto, para os ciclistas, os três principais dispositivos foram: o Garmin Edge 530, o Garmin Edge 830 e o Wahoo ELEMNT BOLT V1.

Os dados também mostram algo diferente, este ano. Estão a ser quebradas barreiras sociais. O Strava diz que os Boomers e a Geração X venceram os Millenials e a Geração Z em quilometragem e coroas de Rei ou Rainha da Montanha, sendo que as mulheres têm 20% mais probabilidades do que os homens de roubar uma coroa no Strava em 2024.

O treino com pesos é o desporto que mais cresce no Strava entre as mulheres (mais 25%), enquanto os homens que carregam ioga ou pilates aumentaram 15%.

Recentemente, o Strava perturbou alguns fãs com a notícia de que estava a fazer alterações à sua API, que os clientes advertem poderem prejudicar seriamente o ecossistema de aplicações criado em torno do Strava. As novas restrições incluem alterações à forma como os dados são tratados, especialmente para utilização com IA.

Na sequência das reações da comunidade, o Strava declarou que estava “firme” no seu compromisso para com o ecossistema de aplicações que ajudou a criar e afirma que menos de 0,1% de todas as aplicações serão afetadas pelas alterações.