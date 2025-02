Apple trabalha em segredo com a SpaceX para criar acesso Starlink para iPhones

Já sabemos que o caminho do iPhone é ter a sua própria rede baseada nas comunicações por satélite. Não agora, não amanhã, mas a Apple dá passos largos para esse objetivo. Agora está a trabalhar com a SpaceX para ter Starlink no seu smartphone.

O seu iPhone irá "falar" com a Starlink

Esta não é uma notícia totalmente inesperada. Já havia indícios que a Apple estaria a trabalhar com a constelação Starlink da SpaceX e com a operadora norte-americana T-Mobile para oferecer cobertura por satélite ao iPhone.

Eventualmente, poderão ser suportadas várias funções, além das que atualmente a Apple oferece.

A função de SOS Emergência via Satélite está disponível no iPhone desde 2022, permitindo aos utilizadores que já não têm cobertura GSM enviar mensagens e contactar os serviços de emergência, se necessário.

É facilitada pela empresa americana Globalstar, mas parece que uma nova alternativa, e não menos importante, está agora a chegar para completar a oferta da Apple.

Testes beta, para começar

Os clientes da T-Mobile com iPhones vão poder aceder à rede de satélites Starlink da SpaceX. Esta não é a primeira vez que a operadora oferece uma solução deste género, já que os proprietários de dispositivos Samsung também têm acesso ao serviço disponibilizado pela empresa de Elon Musk.

A solução está disponível em versão beta desde a atualização do iOS 18.3, mas para um número limitado de utilizadores.

Se estiverem numa zona sem rede, o smartphone tentará automaticamente ligar-se à Starlink, mesmo que esteja no bolso.

Esta é uma grande diferença em relação ao serviço da Globalstar, que exige que os utilizadores apontem o iPhone para o céu.

SMS para começar, mas a voz virá a seguir

A funcionalidade inicial destina-se exclusivamente a mensagens de texto. Mas a SpaceX e a T-Mobile especificaram que as ligações de dados e as chamadas de voz também serão incluídas no futuro.

Imagens de média resolução, música e podcasts áudio deverão funcionar com a constelação Starlink da atual geração. A próxima geração da constelação suportará vídeo de média resolução.

Disse Elon Musk numa resposta a um tweet sobre esta informação.

Para já, o programa só está disponível nos Estados Unidos. Mas a SpaceX está a tentar alargar o Starlink a outros operadores em todo o mundo, aumentando a perspetiva de uma funcionalidade semelhante ser introduzida aqui.