Apple: Estudante universitário português ganha Swift Student Challenge

Todos os anos, no início de junho, a Apple realiza a WWDC (Worldwide Developers Conference). Neste ano, já marcado pela pandemia causada pelo novo coronavírus, a Apple decidiu lançar na mesma o desafio de programação para estudantes do ensino secundário e universitário – o Swift Student Challenge.

Um dos 350 vencedores selecionados pela Apple este ano é português. Chama-se Tomás Santiago Mamede, tem 21 anos e estuda Ciência de Computadores na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.

WWDC 2020 – Swift Student Challenge

Motivado pelo seu enorme gosto por programação, Tomás Santiago, editor Pplware, tomou a iniciativa de participar no concurso de programação da Apple, algo que há anos desejava fazer. Começou a programar aos 16 anos e foi por volta dessa altura que começou a acompanhar os grandes eventos de software das gigantes tecnológicas – Apple, Microsoft e Google.

No início da conferência Tim Cook (CEO da Apple) subia ao palco e falava e elogiava o trabalho dos estudantes que tinham ganho a bolsa. Desde essa altura que desejava ser um deles e estar ali.

O concurso tem como finalidade desenvolver uma cena interativa utilizando Swift Playgrounds do Xcode. O objetivo, acima de tudo, é usar várias tecnologias Apple e combiná-las de forma criativa. Sendo que este era o seu primeiro ano a participar no concurso, Tomás decidiu fazer um playground com o objetivo de se apresentar à empresa de Cupertino.

Fiz um jogo com várias partes. A primeira parte é um jogo da forca em que cada palavra revela algo sobre mim. De seguida combinando cores o utilizador consegue formar um código que acaba por revelar a minha frase preferida.

O desafio foi lançado pela Apple a 5 de maio e os estudantes tiveram até 17 de maio para submeter o playground. O playground desenvolvido pelos estudantes deve poder ser explorado pelo júri em três minutos ou menos. Para além disso, não pode utilizar ligação à Internet.

Apple desafia os programadores jovens a aproximarem-se das tecnologias da empresa

Apesar da parte tecnológica ser o grande foco do concurso, o questionário feito aos estudantes não é menos importante. Os estudantes devem ser capazes de descrever por escrito o processo de criação do playground e explicar que tecnologias usaram. Para além disso, a Apple quer saber o quão envolvidos os estudantes estão no mundo da programação e compreender as suas motivações. Os estudantes podem também referir aplicações que tenham já submetido para a App Store.

Penso que a Apple realmente valoriza os textos dos estudantes. É uma empresa que tenta sempre conectar a Tecnologia e as Humanidades. Querem conhecer bem as pessoas.

Tomás explica ainda que dedicou bastante tempo a escrever os textos e a melhorá-los continuamente para que o resultado final fosse o melhor possível. Deu a ler a várias pessoas e pediu opinião a família e amigos, que diz terem sido muito importantes.

O meu objetivo foi mostrar a minha paixão pelo mundo dos computadores e programação. Para além disso, fui obrigado a dar-me a conhecer e a mostrar a minha motivação. Estou super feliz! Num ano normal iria a São Francisco, Califórnia. Este ano é online, mas iremos no próximo ano ao evento no Apple Park.

Apesar de ser um ano atípico, este convite é um sonho realizado para o estudante português. Nesse sentido, a ideia agora é aproveitar ao máximo a experiência online que a Apple tem preparada para a semana de 22 de junho.

Leia também: