Apple anuncia Apple Pencil básico com carregamento USB-C

O novo Apple Pencil USB-C é compatível com o iPad Pro e pode ser fixado magneticamente. A novidade é o novo preço: 95 euros, substancialmente mais barato que o Pencil de segunda geração, que ainda custa 149 euros.

Porta USB-C chegou ao Apple Pencil

A Apple anunciou um Apple Pencil mais barato que vem com USB-C. O acessório para iPad custará 95 euros e vem com uma tampa deslizante que revela a porta USB-C. Também se fixa magneticamente à borda lateral de um iPad - mesmo no modelo de 10.ª geração que a Apple lançou no ano passado.

O preço mais baixo significa que o Pencil não vem com algumas das funcionalidades mais avançadas dos acessórios de primeira e segunda geração.

O dispositivo não suporta sensibilidade à pressão, emparelhamento e carregamento sem fios, nem a funcionalidade de duplo toque que permite alternar entre ferramentas. No entanto, continua a suportar a funcionalidade de aproximar com os modelos M2 do iPad Pro.

Especificações técnicas:

Comprimento : 155 mm

: 155 mm Diâmetro : 7,5 mm

: 7,5 mm Peso : 20,5 gramas

: 20,5 gramas Ligações : Bluetooth

: Bluetooth Conetor : USB-C

: USB-C Outras funcionalidades: Ligação magnética

O primeiro modelo do Apple Pencil usava um conetor Lightning que se projetava para fora dele para se conectar à porta do seu iPad para carregar. Por sua vez, o modelo de segunda geração carregava sem fio e não era compatível com o iPad de 10.ª geração que a Apple lançou no ano passado, deixando os proprietários deste iPad com opções menos boas, se quisessem usar a caneta sofisticada da Apple. Tem sido uma altura confusa para os acessórios do iPad.

O Apple Pencil USB-C é compatível com uma série de iPads, incluindo o iPad Pro de 12,9 polegadas de terceira a sexta geração, o iPad Pro de 11 polegadas de primeira a quarta geração, o iPad Air de quarta e quinta geração, o iPad de 10.ª geração e o iPad Mini de sexta geração. O Apple Pencil USB-C estará disponível no início de novembro.

A Apple lançou uma segunda versão do Apple Pencil em 2018, apropriadamente chamada Apple Pencil 2. Foi uma grande atualização em relação ao modelo original, adicionando recursos como carregamento sem fio (o que significa que o utilizador não precisava ligá-lo a um iPad para o carregar), uma maneira de anexar magneticamente à lateral de iPads compatíveis (o que significa que tinha uma borda plana que o impedia de rolar de uma mesa) e suporte para controlos de gestos para coisas como trocar de ferramentas enquanto usa uma aplicação.

No entanto, estas melhorias tiveram um custo maior, tendo passado a custar 149 euros, quando a versão anterior custava menos 30 euros.

Esta atualização poderá ser também um indício de que a Apple estará prestes a lançar atualizações nalgumas versões do iPad. Conforme referido há uns dias, a Apple já devia ter feito algumas atualizações no seu tablet.

Lançou o iPad de 10.ª geração em outubro de 2022, iPad Pros alimentado por chips M2 no mesmo mês, um iPad Air com um chip M1 em março de 2022 e o iPad Mini redesenhado em setembro de 2021.