Apanhado a conduzir sem carta pela GNR após direto no Facebook

Atenção aos diretos no Facebook! Com a pandemia, têm aumentado os diretos nas redes sociais. No entanto, há quem goste de arriscar e faça esse tipo de ações em momentos proibidos, como, por exemplo, a conduzir.

Em Portugal, um homem, sem carta de condução, foi detido pela GNR depois de um direto no Facebook. Saiba o que decidiu o tribunal de Portimão.

Jovem de 26 anos detido por fazer direto no Facebook enquanto conduzia

Foi na A22, em Portimão, que um jovem de 26 anos foi detido pela GNR. Seguia pela Via do Infante, no Algarve, com três amigos. De telefone na mão, o jovem gaba-se em direto para o Facebook da proeza de conduzir na autoestrada sem que tivesse habilitação legal para o fazer… acabou por ser detido pela GNR.

De acordo com fonte da GNR…

Militares do Destacamento de Intervenção de Faro e do posto territorial de Portimão mobilizaram-se com o intuito de localizar o veículo e evitar que colocasse em perigo os restantes utilizadores da autoestrada

O jovem foi intercetado na saída da A22 para Portimão pelas autoridade e, no decorrer da fiscalização “confirmou-se que não tinha habilitação legal para conduzir e que a viatura também não tinha seguro de responsabilidade civil”.

O jovem detido foi constituído arguido e foi presente ao Tribunal de Portimão no dia de ontem. Sem carta, sem seguro e ao telemóvel ao volante, em pleno confinamento, o tribunal de Portimão condenou-o a uma multa de 970 euros ou a 100 dias de prisão.

Este tipo de situações não são inéditas! Em 2019 um jovem foi detido por circular a 202 km/h… graças ao seu próprio vídeo publicado no Facebook. De acordo com as informações, o jovem espanhol, de apenas 21 anos, publicou nas redes sociais um vídeo onde circulava a tal velocidade.

