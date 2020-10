Apagão na CGD: Banco do estado está completamente “offline”

Se é cliente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) certamente já deu conta que existem problemas. De acordo com as informações que o Pplware recolheu, os sistemas estão sem funcionar desde as 9 da manhã.

Tal falha técnica afeta os sistemas internos dos balcões e também toda a plataforma de homebanking.

É quase uma situação inédita, mas as plataformas tecnológicas da CGD estão completamente offline. O Pplware sabe que os balcões estão sem serviços desde esta manhã e até o site oficial e o portal de homebanking está completamente offline.

Através das aplicações móveis também não é possível aceder a qualquer tipo de serviço.Acedendo ao site principal do banco somos informados que “Esta página não existe”.

Quem acede aos serviços de homebanking recebe a informação que não é possível satisfazer o pedido e os clientes deverão contactar a instituição através dos números indicados.

Na tentativa de saber o que se está a passar, o Pplware contactou alguns funcionários da CGD que revelaram não existir nenhum informação interna sobre o que se está a passar. Há quem diga que possa ser um problema relacionado com a SIBS.

(em atualização)