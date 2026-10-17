Anúncios online usados para espiar e instalar spyware em telemóveis (sem qualquer clique)

Uma investigação revelou que uma empresa israelita terá utilizado a infraestrutura global de publicidade digital para identificar utilizadores, monitorizar dispositivos e ajudar a instalar spyware.

Os anúncios que encontramos diariamente na Internet podem esconder riscos que vão muito além do habitual rastreamento publicitário. Uma investigação do Citizen Lab, da Universidade de Toronto, e da empresa de segurança Confiant identificou uma operação que terá transformado a publicidade online num mecanismo de vigilância e distribuição de software espião.

No centro desta operação está a Discover-Tech, uma empresa israelita que se apresenta como uma agência de publicidade digital. Segundo os investigadores, a empresa terá utilizado a sua plataforma publicitária para identificar utilizadores, acompanhar a atividade dos seus dispositivos e, em determinados casos, facilitar ataques informáticos.

Spyware pode ser instalado sem a vítima clicar num anúncio

A campanha, identificada pelos investigadores como AdFection, explora o funcionamento dos sistemas de publicidade digital, que selecionam e apresentam anúncios aos utilizadores em frações de segundo.

O problema é que este mecanismo poderá ser utilizado para distribuir código malicioso a alvos previamente selecionados. Assim, em vez de depender de uma mensagem de phishing ou de um link fraudulento, o ataque pode começar simplesmente quando um anúncio é carregado numa página Web ou numa aplicação.

Esta técnica é particularmente preocupante porque não exige necessariamente qualquer interação da vítima. Em determinadas condições, a apresentação do anúncio pode desencadear uma cadeia de exploração de vulnerabilidades, permitindo comprometer o dispositivo sem que o utilizador clique ou descarregue um ficheiro.

Este tipo de ataque é conhecido como zero-click e representa um desafio significativo para a cibersegurança, sobretudo quando é utilizado contra jornalistas, responsáveis governamentais ou outras pessoas consideradas alvos de interesse.

Mais de 120 mil sites e 75 mil aplicações na rede publicitária

A dimensão da operação também merece atenção. De acordo com os investigadores, a publicidade associada à Discover-Tech terá sido distribuída através de uma extensa rede de parceiros.

A análise identificou anúncios em mais de 120 mil websites e 75 mil aplicações móveis. A empresa terá ainda processado milhares de milhões de participações em leilões publicitários durante um período de apenas alguns meses em 2026.

Os investigadores referem também que os anúncios terão sido apresentados em redes associadas a organizações como a NATO, as Nações Unidas, a Comissão Europeia e entidades governamentais e de defesa. A presença dos anúncios nestes ambientes não constitui, por si só, prova de que os respetivos sistemas tenham sido infetados.