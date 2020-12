António Costa: Conheça as restrições que estarão em vigor no país até 7 de janeiro

Tal como estava previsto, o primeiro ministro de Portugal, António Costa dá a conhecer as restrições que estarão em vigor no país até 7 de janeiro. Todos sabemos que não será um Natal e uma Passagem de Ano igual à de outros anos tendo em conta os riscos que existem.

Acompanhe em direto todas as informações e restrições anunciadas pelo primeiro-ministro António Costa.

Mesmo com um R(t) abaixo de “1”, Portugal tem de manter um conjunto de regras para conseguir controlar a pandemia. Segundo António Costa, há 27 Concelhos de risco muito Elevado ou Elevado que passam para risco moderado. São eles…

Na conferência de hoje, o primeiro-ministro revelou que, na passagem de ano, “não serão permitidas festas abertas ao público nem ajuntamentos na via pública para mais de 6 pessoas“. António Costa espera que as famílias compreendam os “riscos” dos encontros e que ninguém passe longos períodos sem máscara“.

No Natal, será possível circular entre concelhos e as pessoas que estejam em trânsito poderão continuar viagem até chegarem ao destino.

Dando seguimento à renovação do Estado de Emergência decretado pelo Presidente da República, o Conselho de Ministros aprovou o decreto que regulamenta as medidas a adotar, em todo o território continental, no período entre as 00h00 do dia 9 de dezembro de 2020 e as 23h59 do dia 23 de dezembro, bem como as medidas aplicáveis considerando a eventual renovação do mesmo.

O decreto mantém, no essencial, as regras atualmente vigentes e estabelece medidas especiais para os períodos do Natal e do Ano Novo. Assim, o Governo decidiu:

Manter em vigor as regras vigentes, bem como o escalonamento da sua aplicação em função do risco de transmissão da Covid-19 de cada município – moderado, elevado, muito elevado e extremo . Destaca-se: manutenção da proibição de circulação na via pública nos fins-de-semana de 12-13 e 19-20 de dezembro a partir das 13h00 nos concelhos de risco muito elevado e extremo.

. Destaca-se: nos concelhos de risco muito elevado e extremo. Atualizar a lista de concelhos de risco e a sua distribuição pelos diferentes níveis. Pode consultar aqui a lista completa.

de risco e a sua distribuição pelos diferentes níveis. Pode consultar aqui a lista completa. Rever, < no dia 18 de dezembro, o mapa de risco e reavaliar a situação epidemiológica de cada concelho, procedendo, se necessário, ao agravamento das medidas.

< e reavaliar a situação epidemiológica de cada concelho, procedendo, se necessário, ao agravamento das medidas. Para o período do Natal: Circulação entre concelhos : Permitida. Circulação na via pública : Noite de 23 para 24: permitida apenas para quem se encontre em viagem; Dias 24 e 25: permitida até às 02h00 do dia seguinte; Dia 26: permitida até às 23h00. Horários de funcionamento : Nas noites de 24 e 25, funcionamento dos restaurantes permitido até à 01h. No dia 26, funcionamento dos restaurantes permitido até às 15h30 nos concelhos de risco muito elevado e extremo. Nos dias 24 e 25 os horários de encerramento não se aplicam aos estabelecimentos culturais.



Para o período do Ano Novo: Circulação entre concelhos : Proibida entre as 00h00 de 31/12 e as 05h00 de 4/01. Circulação na via pública : Noite da passagem de ano: permitida até às 02h00; Dia 1/01: permitida até às 23h00. Horários de funcionamento : Na noite de 31 , funcionamento dos restaurantes permitido até à 01h . No dia 1/01, funcionamento dos restaurantes permitido até às 15h30 nos concelhos de risco muito elevado e extremo . Proibidas festas públicas ou abertas ao público.

Proibir ajuntamentos na via pública com mais de 6 pessoas.

O Governo decidiu ainda recomendar que se evite: