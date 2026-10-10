Anthropic não quer que os utilizadores maltratem o Claude: veja as novas regras!

A nova versão da política de utilização da Anthropic, que entra em vigor a 12 de novembro, acrescenta uma proibição de comportamento abusivo e cruel para com os modelos e clarifica regras sobre atividade enganosa, armas, vigilância e utilizações de risco elevado.

Esta semana, a Anthropic publicou a atualização anual da sua política de utilização, que, segundo a empresa, resulta da evolução das capacidades dos modelos e do feedback recebido dos clientes. A maior parte das alterações destina-se a clarificar regras já existentes, tendo em conta que, desde a última revisão, o Claude passou a realizar tarefas mais longas e mais autónomas. A novidade que mais atenção tem recebido é a proibição de maus-tratos aos próprios modelos, mas o documento traz outras mudanças relevantes.

Abusos contra o Claude

A política passa a proibir o comportamento abusivo ou cruel, de forma continuada e sem necessidade, para com os modelos. A Anthropic esclarece que esta regra se destina apenas a casos extremos, em que o utilizador age repetidamente de forma cruel sem qualquer finalidade discernível, e que não abrange as formas comuns de frustração, a insistência ou contestação das respostas, os temas criativos mais sombrios, nem os testes e a investigação com os modelos.

Esta adição acompanha a funcionalidade, já disponível no Claude.ai e no Claude Code, que permite ao Claude terminar, em casos raros, conversas com utilizadores persistentemente abusivos, e que se mantém como o principal mecanismo de aplicação da regra.

Atividade enganosa, eleições e armas

Na área da desinformação, a Anthropic reuniu numa nova secção, intitulada “Do Not Engage in Deceptive Campaigns or Artificial Activity”, restrições que estavam dispersas pelas secções de eleições, fraude, privacidade e desinformação. A secção aplica-se a qualquer atividade enganosa, política ou comercial, e abrange o seguinte:

A ocultação de quem está por trás de uma mensagem;

de quem está por trás de uma mensagem; A amplificação de conteúdos através de contas ou publicações falsas;

de conteúdos através de contas ou publicações falsas; A criação de ferramentas e infraestrutura para campanhas de influência.

A empresa refere ter observado o uso do Claude por órgãos de comunicação estatais, gabinetes de propaganda governamentais e empresas comerciais para gerir redes de contas falsas e sites de notícias fabricadas.

A secção sobre eleições passou a chamar-se “Do Not Undermine Democratic Processes” e concentra-se agora em impedir que o Claude seja usado para enganar eleitores ou perturbar eleições, por exemplo através de informação falsa sobre candidatos ou sobre a forma de votar, da usurpação de identidade de candidatos ou responsáveis eleitorais ou de tentativas de supressão da participação eleitoral.

Em contrapartida, foi removida a proibição genérica de segmentação personalizada de eleitores e de campanhas, que abrangia utilizações legítimas como a redação, por organizações sem fins lucrativos, de informação para eleitores noutras línguas, ou o envio, por responsáveis eleitorais, de notificações para sanar irregularidades em boletins de voto. Os comportamentos que motivaram a regra original, como a segmentação baseada em engano ou no uso indevido de dados pessoais, continuam proibidos pelas secções sobre campanhas enganosas, vigilância e privacidade.

Quanto às armas, o texto passa a indicar explicitamente que a proibição inclui o software e os componentes que fazem as armas funcionar, bem como ações como armar drones e outros veículos autónomos. A Anthropic afirma que a alteração reflete a forma como a regra anterior já era aplicada.

Vigilância e aplicação da lei

A secção sobre vigilância e justiça criminal foi reescrita e passa a estar expressamente proibido seguir pessoas sem o seu consentimento, quer em tempo real quer através da análise de dados previamente recolhidos, bem como construir ou melhorar ferramentas concebidas para vigilância.

O Claude também não pode ser usado para decidir ou recomendar quem deve ser investigado, detido ou acusado num processo de aplicação da lei ou de justiça criminal. Mais uma vez, a empresa sublinha que não se trata de uma mudança no que é aplicado na prática, e o texto indica ainda os usos que continuam permitidos, entre os quais o acompanhamento consentido, como a monitorização de fraude, a moderação de conteúdos, o jornalismo e a pesquisa jurídica.

Utilizações de risco elevado e hardware

Nos casos em que o uso do Claude pode afetar a saúde, os direitos legais, as finanças, o sustento ou o acesso a serviços essenciais de uma pessoa, continua a ser exigida a intervenção de um humano qualificado, com autoridade para rever e, se necessário, alterar as recomendações do modelo, e a pessoa afetada tem de ser informada de que foi usada Inteligência Artificial.

Estes requisitos não mudaram, mas a secção foi reescrita para indicar de forma mais direta quais os tipos de recomendações abrangidos e quais não são.