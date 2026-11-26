A bateria é um dos componentes mais importantes de um automóvel elétrico. Além de determinar grande parte da autonomia, influencia o preço, a velocidade de carregamento, a durabilidade e até os cuidados que o proprietário deve ter no dia a dia.

Mas nem todas as baterias são iguais. Atualmente, existem diferentes tecnologias no mercado, sendo as baterias LFP (lítio-ferro-fosfato) e NMC (níquel-manganês-cobalto) duas das mais utilizadas. Conhecer as diferenças pode fazer toda a diferença na hora de escolher um carro elétrico.

Baterias LFP: mais económicas e com maior durabilidade

As baterias LFP (Lithium Iron Phosphate), também conhecidas como baterias de lítio-ferro-fosfato, têm ganho popularidade no mercado automóvel, sobretudo nos modelos elétricos mais acessíveis.

Uma das suas principais vantagens é a durabilidade. Esta tecnologia suporta, geralmente, um maior número de ciclos de carga e descarga, apresentando também uma boa estabilidade térmica e um menor risco de fuga térmica quando comparada com outras químicas de iões de lítio.

Outra vantagem está nos materiais utilizados. As baterias LFP não recorrem a níquel nem a cobalto, o que permite reduzir os custos de produção e a dependência de matérias-primas mais dispendiosas.

Existem, contudo, algumas desvantagens:

Menor densidade energética , o que significa menos energia armazenada para o mesmo peso e volume.

, o que significa menos energia armazenada para o mesmo peso e volume. Podem exigir baterias maiores e mais pesadas para oferecer a mesma autonomia.

para oferecer a mesma autonomia. Apresentam um desempenho menos favorável em temperaturas muito baixas.

Uma característica interessante é que muitas baterias LFP permitem carregamentos regulares até 100%, sendo frequentemente recomendado pelos fabricantes completar a carga periodicamente para facilitar a calibração do sistema de gestão da bateria.

Baterias NMC: maior autonomia e desempenho

As baterias NMC (Nickel Manganese Cobalt) são outra das tecnologias mais utilizadas nos automóveis elétricos.

Como o próprio nome indica, recorrem a uma combinação de níquel, manganês e cobalto. A principal vantagem está na elevada densidade energética, permitindo armazenar mais energia num espaço e peso inferiores.

Na prática, isto significa que um automóvel equipado com uma bateria NMC pode oferecer uma autonomia superior sem necessitar de um conjunto de baterias tão volumoso.

Entre as principais vantagens encontram-se:

Maior densidade energética.

Boa relação entre peso, capacidade e autonomia.

Desempenho geralmente mais favorável em ambientes frios.

Adequadas a automóveis que privilegiam autonomia e desempenho.

Por outro lado, estas baterias tendem a ser mais dispendiosas, recorrem a matérias-primas como o cobalto e o níquel e exigem uma gestão térmica cuidada.

Ao contrário das LFP, é normalmente aconselhável evitar manter uma bateria NMC constantemente a 100%, privilegiando limites de carga definidos pelo fabricante, frequentemente entre 80% e 90%, para utilização diária.

E as baterias NCA?

As baterias NCA (Nickel Cobalt Aluminium) são outra alternativa dentro da família das baterias de iões de lítio.

Utilizam níquel, cobalto e alumínio na sua composição e destacam-se pela elevada densidade energética. São particularmente interessantes para veículos que necessitam de combinar autonomia elevada com um peso relativamente reduzido.

A tecnologia NCA tem sido utilizada em alguns modelos da Tesla, embora a escolha da bateria varie consoante o modelo, a versão e o fabricante.

As principais desvantagens são o custo dos materiais, a necessidade de uma gestão térmica eficiente e uma maior exigência nos cuidados de utilização.

Baterias de sódio e baterias de estado sólido: o que vem a seguir?

O mercado está também a desenvolver novas tecnologias que poderão ganhar importância nos próximos anos.

As baterias de iões de sódio são uma das alternativas em desenvolvimento. Utilizam sódio em vez de lítio e apresentam algumas vantagens, nomeadamente o bom comportamento a temperaturas muito baixas e a possibilidade de reduzir a dependência de determinadas matérias-primas.

No entanto, apresentam atualmente uma densidade energética inferior à das principais baterias de lítio, o que limita a sua utilização em automóveis que necessitam de oferecer autonomias elevadas.

Outra tecnologia que promete revolucionar o setor é a das baterias de estado sólido. Em vez de utilizarem um eletrólito líquido, recorrem a um eletrólito sólido.

Esta solução poderá permitir maior densidade energética, carregamentos mais rápidos e melhores condições de segurança. Contudo, ainda existem desafios importantes relacionados com os custos, a produção em larga escala e a integração nos automóveis. Apesar dos avanços, não é ainda uma tecnologia generalizada nos veículos elétricos comercializados.

A Agência Internacional de Energia acompanha a evolução destas tecnologias e destaca o crescimento das baterias LFP, bem como os progressos nas soluções de sódio e estado sólido.

Qual é a melhor bateria para comprar um carro elétrico?

Não existe uma tecnologia perfeita para todos os condutores. A escolha depende sobretudo da utilização que pretende dar ao automóvel.

Tecnologia Principal vantagem Principal desvantagem LFP Durabilidade e custo Menor densidade energética NMC Autonomia e desempenho Custo e maior exigência de gestão NCA Elevada densidade energética Custo e gestão térmica Sódio Comportamento a frio Menor autonomia Estado sólido Potencial de maior autonomia e segurança Produção ainda limitada

Antes de comprar, há alguns aspetos que deve confirmar:

Tipo de bateria: confirme se o automóvel utiliza tecnologia LFP, NMC ou NCA. Autonomia real: não se limite aos valores anunciados pelo fabricante. Considere também a utilização em autoestrada, a velocidade e as temperaturas exteriores. Garantia: verifique a duração da garantia da bateria e a quilometragem abrangida, bem como a capacidade mínima garantida. Carregamento: confirme a potência máxima de carregamento em corrente contínua (DC) e o tempo necessário para carregar a bateria. Degradação: se comprar um elétrico usado, peça informação sobre o estado de saúde da bateria (State of Health ou SoH).

É igualmente importante perceber como funciona a gestão térmica da bateria. Um sistema eficiente de aquecimento e arrefecimento ajuda a preservar o desempenho e a longevidade, especialmente em regiões com temperaturas extremas.

Centro Técnico de Lardy tem Laboratório de Inovação em Células de Bateria

O Pplware visitou recentemente o Centro Técnico de Lardy do grupo Renault. Segundo o que foi referido, a bateria deixou de ser apenas um componente técnico para se tornar o verdadeiro motor estratégico da mobilidade elétrica acessível e sustentável.

Ao equilibrar inovação química, redução de custos e economia circular em todo o seu ciclo de vida, a indústria dá passos decisivos para descarbonizar o setor automóvel. Mais do que aumentar a autonomia, o futuro das baterias passa por tornar os veículos elétricos mais limpos, eficientes e acessíveis para todos.

O grupo Renault tem centrado as suas principais novidades na inovação em baterias, redução de custos e sustentabilidade: