Anonymous nasceu há 20 anos: quem tem medo dos hackers?

Em 2004 surgia um dos mais famosos grupos de hackers da era digital. Dá pelo nome de Anonymous e é sinónimo de muitas dores de cabeças para os poderes estabelecidos. Recorde algumas das ações mais espetaculares e o impacto que tiveram.

Anonymous: duas décadas de hacktivistas

O Anonymous é um dos grupos de hackers mais conhecidos e enigmáticos do mundo. Surgido nos meandros da internet, este coletivo destaca-se por não ter uma hierarquia formal ou liderança identificada, operando de forma descentralizada.

A sua marca é a máscara de Guy Fawkes, popularizada pelo filme V de Vingança, que simboliza resistência e revolta contra a opressão. Ao longo dos anos, o Anonymous realizou ações que deixaram uma marca profunda na política, no ativismo digital e na luta pela liberdade de expressão.

O grupo surgiu em 2004 no fórum de discussão online 4chan, um espaço conhecido pelo seu humor irreverente e cultura de contracorrente. Inicialmente, as suas ações eram limitadas a "trollagens" e brincadeiras na internet. No entanto, à medida que o grupo cresceu, começou a direcionar as suas atividades para causas políticas e sociais, ganhando reputação como uma força poderosa no hacktivismo — a combinação de hacking com ativismo.

A filosofia do grupo assenta em valores como a liberdade de expressão, privacidade, justiça e resistência contra censura. Qualquer pessoa pode reivindicar ser parte do Anonymous, desde que partilhe estes princípios e participe nas ações do coletivo.

As ações mais espetaculares

O Anonymous esteve por detrás de algumas das operações mais mediáticas da história do hacktivismo, expondo segredos, lutando contra injustiças e desafiando governos e corporações. Veja se ainda se lembra de alguma.

Operação Payback (2010): Uma das ações que consolidou a notoriedade do Anonymous foi a Operação Payback, lançada em resposta ao bloqueio financeiro imposto ao WikiLeaks. Quando empresas como a PayPal, Mastercard e Visa impediram doações à plataforma de Julian Assange, o Anonymous retaliou com ataques de negação de serviço (DDoS), que colocaram os websites destas empresas fora do ar durante horas. Primavera Árabe (2011): Durante as revoluções da Primavera Árabe, o Anonymous desempenhou um papel fundamental ao apoiar manifestantes no Egito, Tunísia e Líbia. O grupo ajudou a contornar a censura imposta pelos governos, divulgando informações, hackeando websites governamentais e garantindo que a voz dos protestantes fosse ouvida em todo o mundo. Ataque à Igreja da Cientologia (2008): Uma das primeiras grandes operações do grupo foi contra a Igreja da Cientologia, após a divulgação de vídeos de Tom Cruise ligados à organização. A operação incluiu ataques aos servidores da igreja e uma campanha mediática de protestos virtuais e físicos. Esta ação ficou conhecida como "Project Chanology" e chamou a atenção global para as práticas controversas da Cientologia. Apoio ao Movimento Occupy Wall Street (2011): O Anonymous esteve entre os maiores apoiantes do movimento Occupy Wall Street, que denunciava a desigualdade económica nos Estados Unidos. O grupo forneceu ferramentas de comunicação e ajudou a mobilizar ativistas, além de divulgar informações sobre empresas e políticos envolvidos em práticas questionáveis. Revelações sobre o Estado Islâmico (2015): Em resposta aos atentados terroristas perpetrados pelo Estado Islâmico (ISIS), o Anonymous lançou a Operação ISIS, na qual hackearam e desativaram contas de redes sociais usadas pelo grupo extremista para recrutamento e propaganda. Esta operação destacou a capacidade do Anonymous de combater organizações perigosas no ciberespaço. Ataques a governos e corporações: O Anonymous realizou ataques a diversos governos, incluindo os Estados Unidos, a China e o Brasil, com o objetivo de expor a corrupção e o abuso de poder. O grupo também atacou corporações multinacionais, como a Sony, em protesto contra práticas consideradas injustas ou antiéticas.

Impacto e relevância do Anonymous

Ao longo destes 20 anos, o Anonymous consolidou-se como um símbolo de resistência digital. O grupo destacou a importância da liberdade na internet e deu visibilidade a causas negligenciadas, utilizando a tecnologia como meio de protesto.

Apesar das suas ações controversas e, por vezes, ilegais, muitos veem o Anonymous como "justiceiros digitais", uma resposta às falhas dos sistemas políticos e corporativos.

E esta história serve como um lembrete do poder da internet e da capacidade dos indivíduos, unidos por uma causa, de desafiar estruturas estabelecidas.

Independentemente de concordarmos ou não com os métodos utilizados, o Anonymous trouxe à luz questões fundamentais sobre privacidade, justiça e liberdade na era digital. "We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us."