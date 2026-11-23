A liberdade de instalar qualquer ficheiro APK no Android tem os dias contados. Depois de testes no Brasil, Indonésia, Singapura e Tailândia, a Google confirmou que o lançamento global da verificação de programadores arranca em janeiro de 2027. A transição será faseada, com aplicação total prevista a partir de março, abrangendo praticamente todos os smartphones certificados com Android 8 ou superior fora da China e da Rússia.

O argumento oficial é travar o malware e as burlas telefónicas, obrigando os criadores a provar quem são mesmo quando distribuem software fora da Play Store. Para evitar bloqueios, têm de registar a identidade na consola da Google com um documento oficial e pagar 25 dólares. A empresa garante que já existem milhões de apps externas registadas, cobrindo mais de 99% das instalações no sistema.

Lojas alinhadas e travão de 24 horas no sideloading

A medida vai além do verificador nativo do Android. A Google fechou parcerias com sete grandes distribuidoras, incluindo a Galaxy Store da Samsung e as lojas da Xiaomi, Oppo, Vivo, Honor e Transsion. Assim que a regra chegar a cada país, estas plataformas passam a mostrar apenas software de autores verificados.

O sideloading não morre, mas deixa de ser imediato. Para instalar um APK sem registo, será preciso usar o chamado Advanced Flow. O utilizador ativa as opções de programador, liga a permissão para apps não verificadas e autentica o telemóvel. Pelo caminho, surgem vários avisos de segurança e a obrigação de confirmar que ninguém está a pressionar a instalação, um travão direto contra ataques de engenharia social.

O pior vem logo a seguir. Depois de confirmar tudo, é obrigatório reiniciar o smartphone e esperar 24 horas completas. Só passado esse dia inteiro se pode voltar às definições de programador para desbloquear a instalação externa, escolhendo entre uma licença temporária de sete dias ou uma autorização indefinida.

Concessões para criadores e atalho resistente no Android

Quem escolher o modo permanente não precisa de repetir este processo a cada novo APK, mantendo o acesso livre até repor os dados de fábrica ou trocar de conta Google. Já a opção de sete dias obriga a enfrentar outra espera de 24 horas na semana seguinte. Para contornar esta burocracia na hora, resta apenas o ADB, o clássico modo de depuração do Android.

Perante as críticas da comunidade, a Google cedeu em dois pontos. Lançou uma API para automatizar o registo de pacotes e duplicou o limite da conta gratuita, permitindo distribuir apps sem pagar os 25 dólares até 50 instalações, em vez das 25 anteriores. Ainda assim, instalar qualquer APK de pequenos criadores passará a exigir ligação à internet para validação nos servidores da Google.