Quem alterna entre dois smartphones conhece bem o castigo. Ou paga dois tarifários ou anda sempre com o alfinete atrás do cartão físico. A Google quer acabar com essa dor de cabeça através do Android Fast Switch, uma novidade descoberta num APK teardown da aplicação SIM Manager. A promessa é direta: usar o mesmo número em dois telemóveis sem intervenção manual.

Na prática, trata-se da resposta ao iPhone Handoff que a Apple estreou no iOS 27 para modelos com eSIM. Assim que o utilizador desbloqueia um dos equipamentos, o serviço móvel salta automaticamente para esse aparelho em segundo plano. Transferir um eSIM à mão já existe, mas continua demasiado lento para quem troca de telefone várias vezes por semana.

Como funciona o Android Fast Switch em dois telemóveis

O código analisado pelo Android Authority mostra que a ferramenta foi blindada contra abusos. Um smartphone atua como principal e o outro como secundário, exigindo ambos a mesma conta Google. O pedido de partilha obriga ainda a consentimento no dispositivo principal. Fica assim travada a ideia de dividir um único plano móvel com outra pessoa para cortar na fatura.

Se no iPhone esta opção serve um nicho estreito, dada a pouca variedade entre modelos, no Android o potencial é outro. A diversidade de formatos muda tudo. Faz sentido trabalhar num dobrável durante a semana e levar um modelo compacto para treinar ou passear ao sábado, mantendo a mesma linha ativa sem abrir as definições.

Operadoras e exclusividade Pixel continuam a ser incógnitas

Nem todos os cartões vão encaixar nesta solução. As linhas de texto da aplicação preparam alertas para SIM incompatíveis e sugerem que o perfil poderá exigir ativação prévia nas definições do telefone principal. Falta igualmente esclarecer se o histórico de chamadas e as mensagens sincronizam entre os dois aparelhos após cada mudança.

O travão principal continua nas operadoras. No iOS 27, a adesão tem sido limitada e raramente gratuita. Nos Estados Unidos, a T-Mobile cobra 5 dólares mensais, a Verizon exige 10 dólares e a AT&T nem suporta o recurso, enquanto no Reino Unido redes como a EE já o oferecem. O Android deverá enfrentar o mesmo muro comercial, restando perceber como vão reagir as redes móveis e se vão cobrar pelo serviço.

Os indícios detetados apontam ainda para suporte inicial nos Google Pixel, o que levanta dúvidas sobre a chegada imediata a equipamentos de outras fabricantes Android. Como tudo parte de código em desenvolvimento, não há calendário oficial nem garantia de lançamento. A novidade pode estrear em semanas, demorar meses ou mudar profundamente até aterrar na versão final do sistema.