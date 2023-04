Análise à workstation portátil HP ZBook Studio G9

O HP ZBook Studio G9 é um computador portátil que a HP chama de workstation, ou estação de trabalho, numa tradução direta, sendo portanto direcionado para um público que necessita de desempenho profissional. Será que cumpre com as exigências?

O computador portátil da HP ZBook Studio G9 está integrado na linha de produtos de alto desempenho, direcionado para utilizadores que necessitam de recorrer a software mais exigente ao nível do processamento das tarefas. Dentro da gama Z, destas workstation, a empresa não disponibiliza apenas computadores portáteis. Estão também disponíveis Desktops e MiniPCs, monitores e até software com o HP ZCentral.

A HP define as Workstation como equipamentos "testados, otimizados e certificados para processos de trabalho complexos". Garantem portanto, elevado desempenho e são concebidas para superar um computador comum. Integram, assim, placas gráficas de topo, como as NVIDIA RTX profissionais, NVIDIA GeForce RTX ou AMD Radeon Pro, e processadores avançados como Intel Xeon e Intel Core, incluindo a série K e vPro 1,2, para que seja possível executar facilmente aplicações profissionais exigentes como o Adobe Premiere Pro, SOLIDWORKS e Autodesk.

Além disso, ainda apresentam configurações com memória de elevada capacidade, com até 128 GB de RAM nos portáteis Z e até 1,5TB de RAM nos desktops Z.

A quem se destinam? A HP indica que esta linha Z é indicada para profissionais de TI, criativos de multimédia e entretenimento, arquitetos, engenheiros e gestores de obras, engenheiros e designers de produto, cientistas e analistas de dados.

Especificações do HP ZBook Studio G9

O HP ZBook Studio G9 vem equipado com um processador Intel Core i7 de 12.ª geração com uma Intel Iris Xᵉ Graphics integrada. Vem também com uma placa gráfica dedicada NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti e 32 GB de RAM (2 x 16 GB). Integra ainda um SSD de 1 TB.

Este computador tem um ecrã de 16" com resolução 3840 x 2400 píxeis e proporção de 16:10, tem anti-reflexo, brilho de 500 nits, DCI-P3 a 100% e tecnologia HP DreamColor.

O computador traz consigo já vário software integrado, nomeadamente soluções Microsoft e HP, além de 1 mês experimental do Adobe. Inclui também licença do HP Wolf Pro Security Edition por 1 ano, entre outras.

A bateria é de 6 células de polímeros (86 Wh) e suporta carregamento rápido, sendo que em 30 minutos consegue carregar cerca de 50% da capacidade.

Computador Portátil HP ZBook Studio G9 Sistema operativo Windows 11 Pro (pré-instalado com Windows 10 Pro Downgrade) Família de processadores Processador Intel Core i7 de 12.ª geração Processador Intel Core i7-12800H com 4.8 GHz com Tecnologia Intel Turbo Boost, 24 MB L3 cache, 14 núcleos, 20 threads) Placa gráfica Integrada, Intel Iris Xᵉ Graphics Placa gráfica Dedicada, NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (8 GB de memória GDDR6X dedicada) Memória RAM DDR5-4800 MHz de 32 GB (2 x 16 GB) Ranhuras de memória 2 SODIMM; suporta canal duplo Armazenamento Interno SSD PCIe NVMe TLC de 1 TB Ecrã 16", WQUXGA (3840 x 2400), IPS, anti-glare, micro-edge, 500 nits, 100% DCI-P3, HP DreamColor Gama de cores 100% DCI-P3 Dimensões 35,6 x 24,2 x 1,9 cm Peso 1,73 kg Software disponível HP Smart Support Licenças de software de segurança HP Wolf Pro Security Edition (1 ano) Funcionalidades de gestão HP Power Manager Tipo de bateria Bateria HP Long Life de 6 células de polímeros (86 Wh) Tempo de recarga da bateria Suporta carregamento rápido de bateria: aproximadamente 50% em 30 minutos Ligação sem fios Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) e cartão wireless Bluetooth® 5.3 (suporta velocidade de transferência de dados de gigabits) Teclado Teclado HP Premium silencioso – teclado completo resistente a derramamentos, com retroiluminação e tecla programável Câmara Câmara HD 720p de infravermelhos com autenticação facial e Windows Hello Características de áudio Áudio Bang & Olufsen, quatro altifalantes (2 tweeters e 2 woofers), dois conjuntos de microfones digitais, teclas de funções para controlo do volume de som, tomada combinada para microfone/auscultadores, áudio HD com bass roll-off de 200 Hz Dispositivo de cartão de memória 1 leitor de cartão microSD 7.1 Portas Lado esquerdo 1 conector para alimentação; 1 tomada combinada para auscultadores/microfone; 2 portas Thunderbolt 4 com USB4 Type-C de 40 Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge) Lado direito 1 porta SuperSpeed USB Type-A de 5 Gbps (carregamento); 1 porta SuperSpeed USB Type-C de 10 Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4) Unidade ótica Não incluída Energia Adaptador de alimentação externo fino de CA HP Smart (200 W) Leitor de impressões digitais Sensor de impressões digitais

Design

O HP ZBook Studio G9 é um computador portátil robusto em termos de construção, mas com um visual elegante e minimalista. A construção combina o metal e o plástico, tornando o computador relativamente leve fave ao hardware que integra, com cerca de 1,73 kg. As dimensões, para um ecrã de 16", são de 35,6 x 24,2 x 1,9 cm.

A tampa tem a inscrição do Z espelhado e na base existe uma grande grelha para dissipação do calor e apoios emborrachado para maior aderência à superfície onde está apoiado, bem como para um maior conforto e segurança na utilização.

Ao abrir a tampa destaca-se desde logo o ecrã envolto numa fina moldura, com uma área para a câmara ainda mais fina. Esta zona é suportada ainda por infravermelhos para autenticação facial e Windows Hello.

O teclado é retroiluminado RGB, proporciona uma escrita silenciosa, sem perder a noção clara do toque e a HP garante que é resistente a derramamentos. Nas laterais surgem os altifalantes desenvolvidos com a Bang & Olufsen, com uma reprodução de som incrível para um computador portátil.

Existe ainda um sensor de impressões digitais e um touchpad de grandes dimensões, ainda que só tenha 2 botões em vez de 3, o que seria importante num computador portátil dedicado ao trabalho, algo que acaba por ser essencial nalguns softwares de design, ainda que o Windows permita configuração para tal.

O ecrã

O ecrã de 16" do HP ZBook Studio G9 tem uma proporção de 16:10 ao invés de 16:9, o que aumenta a área de trabalho em altura. Este ecrã HP com tecnologia DreamColor garante cores vivas e profundas, além de um grande detalhe.

Tem também alto contraste e garante ângulos de visão alargados, o que ainda é uma vantagem maior com a possibilidade de inclinação para trás quase na totalidade.

Desempenho

O desempenho do HP ZBook Studio G9 faz jus à categoria onde é inserido, com uma excelente resposta na velocidade de processamento de imagem e vídeo, renderização de modelos de grandes dimensões, edição de vídeo... entre muitas outras. Além de ser uma excelente opção para trabalho, o utilizador poderá ainda tirar partido de todo o hardware para jogos.

Os resultados de desempenho foram avaliados em vários testes de benchmark:

Cinebench: Multi core: 13544 pontos



Single Core: 1760 pontos

Geekbench v6: Compute: 105484 pontos



CPU: 2323 single core; 12641 multi core PCMark10: 9408 Pontos

Veredicto

Uma estação de trabalho tem que ter associada uma elevada produtividade e estes dois conceitos fundem-se nesta máquina. Dos vários testes feitos, não houve nenhuma tarefa que fosse executada com menos desempenho. Além disso, estamos perante um computador com linhas modernas, com um ecrã maior, elevam a sua qualidade.

O facto de ter dois slots SODIMM integrados que permitem atualizar a RAM facilmente, são outra das suas vantagens. Destaque ainda para o teclado RGB retroilumidado e para o ecrã com teclogia DreamColor da HP com taxa de atualização de 120Hz.

Em elevado desempenho, as ventoinhas fazem bastante ruído, mas a dissipação do calor é essencial para manter o computador a funcionar com elevada qualidade.

O HP ZBook Studio G9 pode ser enccontrado por cerca de 3000 € no mercado nacional.

O Pplware agradece à HP a cedência do HP ZBook Studio G9 para análise.