ANACOM lança Centro de Resposta a Incidentes de Segurança

A ANACOM já tem em funcionamento o Centro de Resposta a Incidentes de Segurança, designado por CSIRT-ANACOM. Este centro irá prestar os serviços necessários para apoiar a sua comunidade na recuperação de incidentes de segurança que ocorram.

CSIRT-ANACOM: para uma melhor resposta a incidentes

O CSIRT-ANACOM irá contribuir para reforçar a cooperação e robustecer o sector, tendo como principal objetivo apoiar e proteger a ANACOM, apoiar a Comissão de Planeamento de Emergência das Comunicações (CPEC) e as principais partes interessadas dos sectores regulados pela ANACOM, assim como reforçar a efetiva cooperação com o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), bem como outras entidades relevantes, para o tratamento eficiente de incidentes no sector das comunicações.

Com esta medida, a ANACOM dá mais um passo para se preparar para dar resposta às responsabilidades decorrentes da entrada em vigor na ordem jurídica nacional da NIS2, a Diretiva (UE) 2022/2555, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro, que se destina a garantir um elevado nível comum de cibersegurança em toda a União Europeia, que se encontra em processo de transposição.

Um CSIRT (Computer Security Incident Response Team) é uma equipa ou grupo responsável por gerir e responder a incidentes de segurança cibernética numa organização. A principal função é monitorizar, detetar, analisar e responder a ameaças de segurança que possam afetar a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos ativos digitais de uma empresa.