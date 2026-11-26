O Ministério da Defesa britânico enviou cartas a cerca de 100 mil reservistas estratégicos, pela primeira vez desde a Guerra Fria, convidando-os a participar voluntariamente em treinos e exercícios militares, bem como a atualizar os seus contactos e competências.

Conforme avançado pelo jornal britânico The Telegraph, as cartas, enviadas aos três ramos das Forças Armadas e assinadas pelos respetivos chefes, destinam-se aos chamados reservistas estratégicos, ou seja, antigos militares que deixaram recentemente o serviço ativo e que mantêm a obrigação de poder ser convocados em circunstâncias excecionais. Esta condição distingue-os dos reservistas que se voluntariam enquanto civis.

Além de os convidarem a participar voluntariamente em treinos e exercícios, como o Steadfast Defender, o principal exercício da Organização do Tratado do Atlântico Norte (em inglês, NATO), previsto para a próxima primavera, as cartas pedem-lhes que atualizem os seus contactos e indiquem a sua atividade profissional atual, bem como as competências que possuem.

Um contexto de maior ameaça

A iniciativa surge numa altura de crescente preocupação com a postura da Rússia e com a sua intenção de testar a determinação da NATO. Na semana passada, a Rússia lançou mísseis de cruzeiro e um drone contra o leste da Polónia, a cerca de 97 quilómetros do local onde decorria um exercício militar multinacional liderado conjuntamente pelo Reino Unido e pela França, no mesmo dia em que o ministro da Defesa e o chefe do Estado-Maior da Força Aérea tinham visitado as tropas.

Na altura, o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, sugeriu que a Rússia tinha escolhido aquela zona para provocar deliberadamente o Reino Unido, a Polónia e os países da NATO. O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, por sua vez, classificou o incidente como “completamente inaceitável” e prometeu apoiar a Polónia “de todas as formas possíveis”.

Na quarta-feira, foi também noticiado que a Royal Air Force (RAF) está a recolher aeronaves em hangares durante a noite e a planear a instalação de redes antidrone para proteger os aparelhos nas bases britânicas.

O ministro da Defesa, Wes Streeting, já tinha avisado que o Reino Unido tem de estar preparado para a guerra dentro de 1000 dias e que deve estar pronto para combater e vencer ao lado dos seus aliados. Esta quinta-feira de manhã, em declarações à Sky News, afirmou que o país enfrenta um “ambiente de ameaça elevada” e que contactar os reservistas constitui uma “precaução sensata e necessária”.

À BBC Radio 4, Wes Streeting acrescentou que, se o pior acontecesse, os seus sucessores poderiam criticá-lo duramente daqui a 20 anos e que ele próprio poderia acabar perante um inquérito público. O ministro evocou a lição do Inquérito à Covid-19, que evidenciou as consequências da falta de preparação.

Uma questão de organização, e não de mobilização

Segundo Calvin Bailey, ministro dos Veteranos e das Pessoas, a maioria dos reservistas estratégicos nunca será convocada e que o envio das cartas se trata de uma questão de organização, para garantir que as autoridades sabem como contactar os militares elegíveis e mantêm atualizada a informação sobre as suas competências e experiência.

Uma fonte do Exército, citada pelo jornal britânico The Telegraph, explicou que um antigo condutor de tanques pode ter hoje competências civis muito diferentes e até mais úteis para a defesa. O primeiro passo passa por saber quem são estas pessoas, onde estão e o que sabem fazer.

O Ministério da Defesa descreve a medida como um “passo prático” para reforçar a preparação e a dissuasão, contribuindo para reduzir o risco de conflito.

Atualmente, o Exército britânico conta com perto de 73 mil militares no ativo, o número mais baixo desde as guerras napoleónicas. A revisão estratégica de defesa do ano passado já recomendava voltar a envolver a Reserva Estratégica, para aproveitar as suas competências e experiência, se necessário.