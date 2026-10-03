Amazon está a aquecer os motores com descontos antecipados: veja as oportunidades!

Não é preciso esperar pelos dias 6 e 7 de outubro para encontrar boas ofertas. A Amazon já disponibiliza várias promoções antecipadas e algumas justificam uma compra antes do arranque oficial da campanha.

A contagem decrescente começou. Durante dois dias, a Amazon vai concentrar milhares de descontos para membros Prime, naquela que é uma das maiores campanhas da plataforma antes da Black Friday. Contudo, como é habitual nestes eventos, há muitas promoções a chegar mais cedo, e quem já tem uma compra em mente não tem de esperar pela próxima semana.

Além disso, acompanhar estas ofertas antecipadas pode ajudar a ter referências para avaliar os preços que vão surgir durante a campanha.

Eis as oportunidades que encontrámos na pesquisa por promoções já disponíveis:

Soundcore Anker P31i Auriculares Bluetooth com cancelamento de ruído Ver na Amazon

Nothing Headphone (1) Auriculares de diadema sem fios com cancelamento ativo de ruído, até 80 h de bateria, Hi-Res, áudio espacial, resistente à água – branco Ver na Amazon

MOVA LiDAX Ultra 1600 Robot corta-relvas módulo 4G, sem RTK Ver na Amazon

Philips 5000 Sandwichera Grill 3 en 1, 750 W, Placas Antiaderentes Ver na Amazon

Soundcore Anker C50i Auriculares abertos com clipe, design FlexiClip Ver na Amazon

DELL 15 Portátil Intel Core i7-1355U, 16GB RAM, 512GB SSD Ver na Amazon

Soundcore Q20i da Anker Auscultadores Bluetooth com ANC híbrida, Hi-Res, 40H Ver na Amazon

Tapo C200P2 Câmara de vigilância WiFi interior de 360º, 1080p, detecção IA Ver na Amazon

DREAME Tasti Fritadeira Elétrica Portátil 5 em 1 com Tampa de Vidro: 2,5L + 4,5L Ver na Amazon

TP-Link RE550 Repetidor WiFi 5 AC1900, banda dupla, 1 porta GE, EasyMesh Ver na Amazon

PHILIPS 3300 Cafeteira super automática, espumador de leite, 5 bebidas, preto Ver na Amazon

Embaladora a vácuo Amazon Basics Embaladora a vácuo, costura de 30 cm + 10 bolsas, Preto Ver na Amazon

Huawei Watch FIT 4 Smartwatch, brilho máximo de 2000 nits, barómetro, branco Ver na Amazon

Xiaomi Poco F9 Ultra 16+512, cereja escura, 8050 mAh, carga 100 W [Classe energética A] Ver na Amazon

Estas são apenas algumas das ofertas disponíveis antes do início oficial da campanha. Com a Festa de Ofertas da Amazon marcada para 6 e 7 de outubro, é expectável que surjam mais descontos nos próximos dias.