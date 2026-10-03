Amazon está a aquecer os motores com descontos antecipados: veja as oportunidades!
Não é preciso esperar pelos dias 6 e 7 de outubro para encontrar boas ofertas. A Amazon já disponibiliza várias promoções antecipadas e algumas justificam uma compra antes do arranque oficial da campanha.
A contagem decrescente começou. Durante dois dias, a Amazon vai concentrar milhares de descontos para membros Prime, naquela que é uma das maiores campanhas da plataforma antes da Black Friday. Contudo, como é habitual nestes eventos, há muitas promoções a chegar mais cedo, e quem já tem uma compra em mente não tem de esperar pela próxima semana.
Além disso, acompanhar estas ofertas antecipadas pode ajudar a ter referências para avaliar os preços que vão surgir durante a campanha.
Eis as oportunidades que encontrámos na pesquisa por promoções já disponíveis:
Soundcore Anker P31i
Auriculares Bluetooth com cancelamento de ruído
Nothing Headphone (1)
Auriculares de diadema sem fios com cancelamento ativo de ruído, até 80 h de bateria, Hi-Res, áudio espacial, resistente à água – branco
MOVA LiDAX Ultra 1600
Robot corta-relvas módulo 4G, sem RTK
Philips 5000
Sandwichera Grill 3 en 1, 750 W, Placas Antiaderentes
Soundcore Anker C50i
Auriculares abertos com clipe, design FlexiClip
DELL 15 Portátil
Intel Core i7-1355U, 16GB RAM, 512GB SSD
Soundcore Q20i da Anker
Auscultadores Bluetooth com ANC híbrida, Hi-Res, 40H
Tapo C200P2
Câmara de vigilância WiFi interior de 360º, 1080p, detecção IA
DREAME Tasti
Fritadeira Elétrica Portátil 5 em 1 com Tampa de Vidro: 2,5L + 4,5L
TP-Link RE550
Repetidor WiFi 5 AC1900, banda dupla, 1 porta GE, EasyMesh
PHILIPS 3300
Cafeteira super automática, espumador de leite, 5 bebidas, preto
Embaladora a vácuo
Amazon Basics Embaladora a vácuo, costura de 30 cm + 10 bolsas, Preto
Huawei Watch FIT 4
Smartwatch, brilho máximo de 2000 nits, barómetro, branco
Xiaomi Poco F9 Ultra
16+512, cereja escura, 8050 mAh, carga 100 W [Classe energética A]
Estas são apenas algumas das ofertas disponíveis antes do início oficial da campanha. Com a Festa de Ofertas da Amazon marcada para 6 e 7 de outubro, é expectável que surjam mais descontos nos próximos dias.
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