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Amazon está a aquecer os motores com descontos antecipados: veja as oportunidades!

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Não é preciso esperar pelos dias 6 e 7 de outubro para encontrar boas ofertas. A Amazon já disponibiliza várias promoções antecipadas e algumas justificam uma compra antes do arranque oficial da campanha.

A contagem decrescente começou. Durante dois dias, a Amazon vai concentrar milhares de descontos para membros Prime, naquela que é uma das maiores campanhas da plataforma antes da Black Friday. Contudo, como é habitual nestes eventos, há muitas promoções a chegar mais cedo, e quem já tem uma compra em mente não tem de esperar pela próxima semana.

Além disso, acompanhar estas ofertas antecipadas pode ajudar a ter referências para avaliar os preços que vão surgir durante a campanha.

Eis as oportunidades que encontrámos na pesquisa por promoções já disponíveis:

Soundcore Anker P31i

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Auriculares Bluetooth com cancelamento de ruído

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Nothing Headphone (1)

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Auriculares de diadema sem fios com cancelamento ativo de ruído, até 80 h de bateria, Hi-Res, áudio espacial, resistente à água – branco

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MOVA LiDAX Ultra 1600

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Robot corta-relvas módulo 4G, sem RTK

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Philips 5000

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Sandwichera Grill 3 en 1, 750 W, Placas Antiaderentes

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Soundcore Anker C50i

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Auriculares abertos com clipe, design FlexiClip

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DELL 15 Portátil

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Intel Core i7-1355U, 16GB RAM, 512GB SSD

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Soundcore Q20i da Anker

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Auscultadores Bluetooth com ANC híbrida, Hi-Res, 40H

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Tapo C200P2

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Câmara de vigilância WiFi interior de 360º, 1080p, detecção IA

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DREAME Tasti

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Fritadeira Elétrica Portátil 5 em 1 com Tampa de Vidro: 2,5L + 4,5L

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TP-Link RE550

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Repetidor WiFi 5 AC1900, banda dupla, 1 porta GE, EasyMesh

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PHILIPS 3300

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Cafeteira super automática, espumador de leite, 5 bebidas, preto

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Embaladora a vácuo

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Amazon Basics Embaladora a vácuo, costura de 30 cm + 10 bolsas, Preto

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Huawei Watch FIT 4

Huawei Watch FIT 4

Smartwatch, brilho máximo de 2000 nits, barómetro, branco

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Xiaomi Poco F9 Ultra

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16+512, cereja escura, 8050 mAh, carga 100 W [Classe energética A]

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Estas são apenas algumas das ofertas disponíveis antes do início oficial da campanha. Com a Festa de Ofertas da Amazon marcada para 6 e 7 de outubro, é expectável que surjam mais descontos nos próximos dias.

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Autor: Ana Sofia Neto
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