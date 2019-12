Altice vendeu 49,99% da rede de fibra ótica da MEO

Depois de vários rumores, está confirmado! A Altice Europe vende 49,99% da sua rede de fibra ótica em Portugal à Morgan Stanley Infrastructure Partners.

Com esta venda, a empresa liderada por Alexandre Fonseca em Portugal, espera encaixar 1.565 milhões de euros em 2020.

De acordo com as informações, a Altice teve várias propostas para a venda da fibra ótica da MEO. No entanto, segundo o anúncio de hoje no site da Altice Europe, o negócio aconteceu com a Morgan Stanley Infrastructure Partners.

A Altice vendeu quase metade de toda a sua rede de fibra ótica nacional. Segundo o comunicado, a Altice Europe recebe já no próximo ano 1.565 milhões. Além deste valor, a Altice Europe irá encaixar em dezembro de 2021 mais 375 milhões de euros e 375 milhões em dezembro de 2026.

MEO tem mais de 4 milhões de casas com fibra ótica

A Altice Portugal FTTH é a maior empresa com FTTH (Fiber to the Home) em Portugal. Segundo dados, atualmente existem mais de 4 milhões de casas já com fibra MEO. A Altice Portugal FTTH compreende todos os ativos de fibra da MEO em Portugal, incluindo FTTH e fibra escura.

A Altice Portugal FTTH venderá os serviços para todas as operadoras nos mesmos termos financeiros. A MEO venderá serviços técnicos à Altice Portugal FTTH para “a construção, ligação, e manutenção da rede de fibra ótica”.

Ainda segundo a Altice, pela primeira vez na Europa um “operador histórico de telecomunicações procede à separação da sua rede de fibra ótica”. Este será um importante passo para o mercado português de telecomunicações e para a própria economia portuguesa. Esta ação irá criar uma “empresa única de referência na área da fibra” com alcance europeu.

Comunicado Altice Europe