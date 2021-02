Altice Portugal disponibiliza à GNR tablets e cartões de dados móveis

A Altice Portugal volta a colaborar com a GNR. Em tempos de pandemia a união é mais que essencial. Isso tem acontecido no terreno, com várias empresas a cederem equipamentos para hospitais, autoridades de segurança, municípios, etc.

A Altice Portugal vai disponibilizar à GNR equipamentos e comunicações para todos os Comandos Territoriais do Continente.

Iniciativa no âmbito do programa 65 Longe+Perto da GNR

A Altice Portugal volta a aliar-se à Guarda Nacional Republicana para dotar todos os comandos territoriais da GNR com os equipamentos e serviço de dados necessários para que milhares de idosos em todo o país possam manter-se próximos das suas famílias.

Numa altura em que a força das circunstâncias obriga os portugueses a permanecer em casa, a Altice Portugal vai colocar à disposição da GNR tablets e cartões de dados móveis que permitirão encurtar distâncias e promover o contacto, através de videochamadas, entre idosos que vivem sozinhos ou isolados e as suas famílias, no âmbito do programa 65 Longe+Perto da GNR.

Alexandre Fonseca, Presidente Executivo da Altice Portugal, referiu que…

É com grande orgulho que voltamos a colaborar com GNR e com o trabalho que desenvolve em prol da sociedade, uma vez mais para uma iniciativa de Proximidade, um valor que defendemos e praticamos diariamente na Altice Portugal, e que nesta fase ganha contornos ainda mais importantes. Acreditamos que a tecnologia deve estar ao serviço de causas, de pessoas, e da humanidade, e por isso no que concerne a disponibilizá-la indistintamente a todos os portugueses, não baixamos os braços. A plaudo de pé esta iniciativa da GNR que vem demonstrar que conhece bem o território, defende-o e protege-o. Parabéns à GNR

O Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Tenente-General Rui Manuel Carlos Clero, considera que

a continuidade desta parceria torna ainda maior a dimensão social do serviço que a Guarda vem prestando junto dos cerca de 42 mil idosos sinalizados pela Guarda como vivendo sozinhos, isolados ou sozinhos e isolados, em especial numa altura de elevada complexidade como aquela que o país atravessa.

Depois de no último ano ter disponibilizado mais de quatro centenas de equipamentos e serviços tecnológicos a instituições de ensino, de saúde e de solidariedade social, a Altice Portugal volta assim a deixar o seu contributo para a sociedade, numa iniciativa que beneficiará milhares de idosos em todo o país, e que deixa uma vez mais claro o compromisso da Empresa perante a sociedade e os portugueses: “Estamos cá, estivemos sempre cá, e vamos continuar“.