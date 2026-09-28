Alpine revela as primeiras linhas da próxima geração do A110

A terceira geração do Alpine A110 começa a ganhar forma. A marca francesa revelou uma escultura que antecipa alguns dos elementos de design do futuro desportivo, mantendo as proporções e a postura que tornaram o A110 um dos modelos mais emblemáticos da Alpine, mas reinterpretando-as com uma abordagem mais moderna e aerodinâmica. A escultura será um dos destaques do stand da Alpine no Salão Automóvel de Paris, a partir de 13 de outubro.

Pela terceira vez nos 71 anos de história da Alpine, o ícone da marca está prestes a ser renovado. Tal como em cada uma das suas anteriores gerações, o futuro A110 deverá ser uma expressão do seu tempo. Segundo a marca, será construído com base na nova Alpine Performance Platform (APP), revelada nesta primavera durante a apresentação do plano FutuREady do Grupo Renault.

Em julho, conforme informámos, um protótipo de desenvolvimento denominado Alpine A110 FUTURE circulou perante o público no Goodwood Festival of Speed, com uma carroçaria baseada no modelo atual, simplesmente alongada para acomodar as novas dimensões da plataforma APP.

Relativamente ao design do futuro Alpine A110, o terceiro com este nome, está agora a ser evocado através de uma escultura. Nas palavras da marca, “uma verdadeira visão artística da interpretação dos designers da Alpine sobre o futuro A110”.

Ainda coberto por um véu, a essência do estilo do futuro Alpine A110 começa agora a emergir. Uma escultura que parece estar em levitação e que, além da sua abordagem artística, é também uma ferramenta frequentemente utilizada pelos designers nos seus exercícios de investigação formal.

Colocar um véu sobre uma carroçaria, em vez de a esconder, permite perceber as suas proporções e intenções, uma ferramenta para explorar temas e proporções. Através deste encontro entre arte e engenharia, os elementos que irão moldar a carroçaria exterior da terceira geração do ícone da marca podem ser percebidos por baixo de um discreto véu.

Repare na leveza e aerodinâmica…

O véu azul utilizado nesta escultura, como um ponto de tensão no momento em que é apanhado pelo vento, sugere leveza e aerodinâmica, elementos-chave de um automóvel desportivo em que a forma segue a função. Uma das principais fontes de inspiração provém da epopeia do Concorde, um símbolo da excelência tecnológica francesa, com um estilo único forjado pelo desempenho excecional de um avião civil capaz de quebrar a barreira do som.

Segundo a Alpine, este momento, marcado por uma poderosa ressonância sónica, é uma das principais fontes de inspiração para a escultura: um instante suspenso carregado de uma elevada concentração de energia. Estes elementos devem ser combinados com o ADN que define um Alpine A110: proporções, e uma postura na linha da Berlinette e do atual A110.

A silhueta do futuro Alpine A110 é definida por uma linha de cintura que se estende desde a frente em forma de nariz de tubarão até à traseira rebaixada, criando presença e elegância. A cápsula do habitáculo, suave e em forma de lágrima, encaixa-se entre os quatro arcos das rodas particularmente musculados e pronunciados, realçados pela cintura esguia que mal se consegue distinguir.

Nas palavras da Alpine, “o resultado revela um estilo que é simultaneamente dinâmico, sensual e puro”. Mais do que isso, “uma expressão escultural de arte em movimento, de energia capturada num instante, concebida para que, num único olhar, evoque as mesmas emoções que guiaram os designers da Alpine na sua criação”.