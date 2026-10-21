Alerta: circulam mensagens fraudulentas que usam como isco a Chave Móvel Digital

A Chave Móvel Digital é um dos principais meios de autenticação nos serviços públicos digitais em Portugal. No entanto, a sua utilização também pode ser explorada por cibercriminosos, que recorrem a mensagens fraudulentas para tentar obter dados pessoais e comprometer a segurança das vítimas.

Mensagens fraudulentas tentam enganar os utilizadores

Os esquemas de phishing recorrem frequentemente a SMS, emails ou outras mensagens que imitam comunicações de entidades legítimas. Através de avisos aparentemente oficiais, os criminosos procuram convencer os destinatários a carregar em links e a fornecer informações confidenciais.

Estas mensagens podem recorrer a argumentos como a necessidade de atualizar dados, validar a identidade ou resolver um alegado problema com um serviço digital. A utilização de uma linguagem urgente pretende levar a vítima a agir rapidamente, sem confirmar a autenticidade do pedido.

O objetivo pode passar pela recolha de dados pessoais e credenciais de acesso, que poderão ser utilizados em tentativas de usurpação de identidade ou noutras fraudes.

Como funciona este tipo de ataque?

O método é relativamente simples, mas pode ser eficaz. A vítima recebe uma mensagem que aparenta ter sido enviada por uma entidade de confiança e é encaminhada para uma página que imita um serviço oficial.

Depois de introduzir os dados solicitados, estes podem ficar na posse dos atacantes. Dependendo da informação recolhida, os criminosos poderão tentar aceder a contas, realizar operações fraudulentas ou utilizar os dados em novos esquemas.

Este tipo de fraude é conhecido como phishing e continua a explorar um dos principais pontos fracos da segurança digital: a confiança dos utilizadores nas comunicações que recebem.

Como proteger a Chave Móvel Digital?

Para reduzir o risco de ser vítima deste tipo de esquema, existem algumas medidas importantes:

Não carregue em links suspeitos recebidos por SMS ou email, mesmo que a mensagem pareça oficial.

recebidos por SMS ou email, mesmo que a mensagem pareça oficial. Não forneça códigos de autenticação , palavras-passe ou outros dados confidenciais em páginas acedidas através de links não verificados.

, palavras-passe ou outros dados confidenciais em páginas acedidas através de links não verificados. Confirme a origem da mensagem através dos canais oficiais da entidade em causa.

através dos canais oficiais da entidade em causa. Desconfie de mensagens urgentes que ameacem bloquear serviços ou exijam uma ação imediata.

que ameacem bloquear serviços ou exijam uma ação imediata. Aceda diretamente aos sites oficiais , escrevendo o endereço no navegador ou utilizando os canais oficiais disponibilizados pelas entidades públicas.

, escrevendo o endereço no navegador ou utilizando os canais oficiais disponibilizados pelas entidades públicas. Não partilhe códigos de confirmação com terceiros, mesmo que estes afirmem pertencer a serviços de apoio técnico.

Se receber uma mensagem suspeita relacionada com a Chave Móvel Digital, não siga as instruções nem responda. Em caso de dúvida, confirme a informação junto dos canais oficiais.

A digitalização dos serviços públicos facilita a vida dos cidadãos, mas exige também uma atenção redobrada à segurança. Uma mensagem aparentemente legítima pode ser o primeiro passo de um ataque destinado a roubar dados e comprometer a identidade digital dos utilizadores.

Obrigado ao Nuno Sousa pelos screnshots.