Alemanha pondera retirar bandas para reduzir velocidade: são um fracasso

Foram instaladas para obrigar os motociclistas a reduzir a velocidade e evitar acidentes. Contudo, um ano depois, as bandas colocadas numa estrada alemã estão a gerar polémica. Os motociclistas continuam a circular a velocidades elevadas, os autocarros sofrem com as vibrações e os moradores queixam-se do ruído.

Bandas de dois centímetros para travar motociclistas

Em setembro de 2025, as autoridades alemãs instalaram bandas transversais em sete pontos considerados perigosos da estrada que liga Oberhof a Zella-Mehlis, no estado da Turíngia.

A intervenção surgiu depois de terem sido registados 19 acidentes entre 2023 e 2024, dois dos quais mortais, numa estrada sinuosa particularmente popular entre os motociclistas.

A solução passou pela aplicação de bandas salientes, com aproximadamente dois centímetros de altura, destinadas a provocar vibrações e ruído quando os veículos passam sobre elas.

O objetivo era simples: levar os condutores a reduzir a velocidade antes das curvas mais perigosas.

Contudo, segundo uma reportagem da estação pública alemã MDR, alguns motociclistas parecem ter encontrado uma utilização inesperada para estes dispositivos.

Um dos condutores entrevistados afirmou que praticamente não sente as bandas e que até as utiliza como referência para identificar o ponto ideal de travagem antes das curvas.

Ou seja, uma solução concebida para desencorajar comportamentos perigosos pode estar a servir de referência aos próprios motociclistas.

Vibrações causam problemas e reparações de milhares de euros

O problema é que estas bandas não afetam apenas as motas. Automóveis, autocarros e outros veículos também são obrigados a passar sobre elas.

Volker Gröschel, proprietário de uma empresa de transportes da região, denuncia consequências particularmente graves para os seus autocarros, que atravessam diariamente os sete pontos de intervenção, em ambos os sentidos.

Segundo o empresário, as vibrações provocam desconforto aos passageiros e motoristas, além de estarem associadas a problemas mecânicos, nomeadamente tubagens soltas e componentes hidráulicos danificados.

Gröschel aponta mesmo para faturas de reparação que chegaram aos 17 mil euros, embora não exista uma avaliação técnica independente que confirme que todos estes danos foram provocados pelas bandas.

Também os moradores se queixam do ruído gerado pela passagem constante dos veículos. Aquilo que deveria melhorar a segurança rodoviária acabou por criar novos motivos de preocupação.

A polémica levanta uma questão importante: até que ponto faz sentido instalar obstáculos físicos que afetam todos os veículos para tentar corrigir o comportamento de uma parte dos condutores?

Alemanha poderá retirar as bandas da estrada

Perante as críticas, representantes políticos de Oberhof defenderam a retirada dos dispositivos. A comissão de acidentes do distrito de Schmalkalden-Meiningen deverá analisar o futuro destas instalações numa reunião prevista para novembro de 2026.

Contudo, há um detalhe importante: ainda não está demonstrado que as bandas tenham falhado na redução dos acidentes.

A própria polícia alemã esclareceu que ainda não dispõe de uma avaliação estatística definitiva sobre a eficácia da intervenção. Além disso, alguns acidentes registados nesta estrada estão relacionados com erros de condução e desrespeito pelas regras de prioridade, não apenas com excesso de velocidade.

Importa igualmente esclarecer que não existe uma decisão da União Europeia para eliminar estas bandas das estradas europeias. O caso diz respeito a uma intervenção regional na Alemanha, cuja continuidade está agora em discussão.