Airbus e Saab podem unir forças para criar o caça europeu que fará frente aos americanos

A Europa quer depender cada vez menos dos Estados Unidos em matérias de defesa. O regresso de Donald Trump à Presidência dos EUA reforçou dúvidas sobre a estabilidade das alianças tradicionais e acelerou a procura por soluções próprias. Neste cenário, uma possível parceria entre a Airbus e a Saab poderá dar origem ao futuro caça europeu de sexta geração.

A gigante aeroespacial europeia Airbus poderá estar prestes a abandonar a atual estrutura do programa FCAS (Future Combat Air System) e avançar para uma nova parceria estratégica com a sueca Saab, numa tentativa de acelerar o desenvolvimento do futuro caça europeu de sexta geração.

A possibilidade surge numa altura em que o FCAS atravessa uma das suas maiores crises internas, marcada por divergências profundas entre a Airbus e a francesa Dassault Aviation, empresa responsável pelo caça Rafale e parceira principal do programa europeu.

FCAS continua bloqueado por disputas industriais

O FCAS é considerado um dos projetos de defesa mais ambiciosos da Europa. O sistema deverá incluir um caça de nova geração, drones de combate autónomos, sensores avançados e uma infraestrutura digital de combate em rede, estando pensado para substituir os atuais Rafale franceses e Eurofighter europeus a partir da década de 2040.

Contudo, os desacordos sobre a divisão de trabalho, propriedade intelectual e liderança tecnológica têm criado bloqueios sucessivos entre a Airbus e a Dassault. As tensões agravaram-se nos últimos meses, colocando em causa os prazos e até a viabilidade do programa.

Segundo informações avançadas pelo jornal espanhol El Confidencial, a Airbus já estará a explorar alternativas e a manter contactos com a Saab para criar uma nova plataforma de desenvolvimento fora do atual modelo do FCAS.

Airbus quer evitar dependência dos Estados Unidos

Michael Schoellhorn, CEO da Airbus Defence and Space, defendeu recentemente a necessidade de a Europa desenvolver o seu próprio caça de sexta geração, evitando repetir o cenário atual, em que vários países europeus estão a adquirir aeronaves norte-americanas como o Lockheed Martin F-35 Lightning II.

A preocupação prende-se com uma crescente dependência tecnológica e militar dos Estados Unidos, numa altura em que a autonomia estratégica europeia ganha cada vez mais peso nas discussões políticas e de defesa.

Saab pode trazer experiência com o Gripen e o GlobalEye

A Saab surge como uma parceira particularmente interessante para a Airbus. A empresa sueca desenvolve o caça Saab JAS 39 Gripen e está a estudar o seu próprio sucessor de nova geração, incluindo conceitos que combinam aeronaves tripuladas e drones de combate.

Além disso, a fabricante tem obtido sucesso internacional com o sistema de vigilância aérea Saab GlobalEye, uma área que também poderá integrar uma futura cooperação entre as duas empresas.

Europa tem pouco tempo para decidir

A Airbus considera que o calendário está a tornar-se crítico. O objetivo continua a ser colocar um caça europeu de sexta geração operacional antes da década de 2040, mas isso exigirá decisões rápidas por parte dos governos envolvidos.

Segundo Schoellhorn, se a situação continuar indefinida até ao final deste ano, o projeto poderá enfrentar sérias dificuldades para cumprir os prazos previstos.

A eventual entrada da Saab poderá representar uma das maiores mudanças estratégicas na indústria de defesa europeia das últimas décadas, alterando completamente o equilíbrio de forças num programa que deveria simbolizar a independência tecnológica da Europa no setor militar.