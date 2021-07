Airbnb cancelou mais de 50.000 reservas por suspeitas de festas ilegais

A pandemia não está a desacelerar e é possível que as medidas estreitem ainda mais nos próximos tempos. No caso, a Airbnb, pelo histórico que conhece, já cancelou 50.000 reservas, como parte de uma tentativa de prevenir a realização de festas ilegais nas casas que tem disponíveis.

Esta ação surge no sentido de garantir que, pela sua parte, as regras impostas são cumpridas.

Numa altura em que as festas são proibidas e as saídas cada vez mais condicionadas, em grande parte do mundo, os grupos aproveitam casas alugadas para festejar ilegalmente. Uma das plataformas que já conheceu esta realidade é a Airbnb, pelo que apertou as suas medidas.

No sentido de fazer cumprir as regras em vigor, a plataforma cancelou 50.000 reservas consideradas, por si, suspeitas. Estas que surgiram, porque os alugueres eram de curto prazo e feitos para grandes casas.

As reservas foram feitas em 15 cidades dos Estados Unidos da América, incluindo Dallas, San Diego, New Orleans e St. Louis.

Airbnb não quer que as suas casas sejam alternativa aos bares

De acordo com um relatório do The Verge, o chefe de confiança e comunicações de segurança da Airbnb, Ben Breit, disse que a empresa proibiu 7.000 reservas suspeitas em Dallas, 6.000 em San Diego, e 5.100 em Charlotte, além de outras. Mais do que isso cancelou reservas em Las Vegas, Seattle, Phoenix e Portland.

Se tiver menos de 25 anos e não tiver um historial de críticas positivas, não lhe permitiremos reservar uma casa inteira […].

Disse Breit ao The Denver Post, salientando que os jovens adultos que tentarem reservar um espaço mais pequeno perto do local onde residem serão autorizados. Um espaço pequeno será, por exemplo, um apartamento com dois quartos.

Conforme referido pelo The Verge, a ação da Airbnb surge no sentido de “evitar que as suas propriedades de aluguer se tornem numa alternativa aos bares e clubes locais, que foram forçados a fechar devido à pandemia”. Além disso, surge na tentativa de evitar que mais problemas sucedam às festas, como já aconteceu no passado, bem como prevenir a quebra das regras, através da plataforma.

