Afinal sempre há um iPhone com porta USB-C… mas graças a terceiros!

A Apple por vezes ouve as sugestões dos seus utilizadores. No entanto, há opções que a empresa não abdica, como, por exemplo, tirar do iPhone a porta Lightning e colocar USB-C. Ano após ano, os rumores vão alimentando esta eventual mudança, mas não passa disso. Claro, se a empresa de Cupertino não faz, não quer dizer que outros não o tentem. Se assim foi pensado, melhor foi o resultado final.

Ken Pillonel, estudante de engenharia robótica, meteu mãos à obra e é o primeiro a ter um iPhone com USB-C funcional.

A Apple está por trás do desenvolvimento da porta USB-C

A Apple desde há vários anos que trocou no iPad Pro (e depois nos modelos mais modernos) a porta Lightning pela USB-C. A empresa de Cupertino também colocou esta porta nos seus MacBooks, mas recusa-se a fazer a transição no iPhone. Lá terá as suas razões, mas os rumores apontaram todos os anos esse salto.

Estamos habituados a ver tudo o que a Apple faz devidamente sufragado em praça pública e há mesmo quem não se fique pelo que a empresa oferece. Agora foi a vez de um estudante de engenharia robótica meter mãos à obra e fabricar (alterar) o seu iPhone X com uma porta USB-C funcional.

iPhone X com USB-C

Pillonel passou meses no projeto durante o seu tempo livre por forma a perceber como poderia adaptar a estrutura do Lightning para fazer a passagem para USB-C. Abriu vários cabos das duas tecnologias até chegar a um cenário final e funcional.

O futuro engenheiro originalmente criou um protótipo simples que permitia que uma bateria do iPhone fosse carregada pela porta USB-C. A prova de conceito era bastante grande e não cabia dentro de um iPhone, então o jovem partiu para a empreitada seguinte que foi remover todos os fios e compactar tudo dentro do dispositivo.

Para o projeto, Pillonel fez a engenharia reversa do conector C94 personalizado da Apple, criando o seu próprio design de PCB flexível que cabe dentro de um iPhone. O futuro engenheiro revelou o cabo flexível num teaser de vídeo final esta semana, onde demonstrava como o iPhone X com USB-C carrega e transfere dados.

Este "protótipo DIY" de iPhone USB-C chega-nos ao conhecimento poucas semanas depois do anúncio dos planos da Comissão Europeia. Esta entidade pretende forçar os fabricantes de smartphones e outros eletrónicos a instalar uma porta de carregamento USB-C comum nos seus dispositivos.

Assim, a Apple poderá ser forçada a criar um iPhone com USB-C nos próximos anos, ou lançar um iPhone sem porta que depende de carregamento sem fio.

