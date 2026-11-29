Afinal, quantos kWh consome um carro elétrico por cada 100 quilómetros?
Uma das questões mais frequentes de quem pondera comprar um automóvel elétrico é perceber quanto consome efetivamente. Afinal, quantos kWh são necessários para percorrer 100 quilómetros? E será que os consumos anunciados pelos fabricantes correspondem à realidade?
A resposta depende do modelo, da velocidade, da temperatura e do estilo de condução. Ainda assim, existem valores que podemos utilizar como referência: entre 15 a 20 kWh por cada 100 quilómetros.
Entre 15 e 20 kWh por cada 100 km é uma boa referência
Ao contrário dos automóveis a combustão, cujo consumo é habitualmente apresentado em litros por 100 quilómetros, nos elétricos utiliza-se a unidade kWh/100 km (significa quilowatt-hora por cada 100 quilómetros)
De uma forma geral, os consumos podem ser distribuídos da seguinte forma:
|Tipo de automóvel elétrico
|Consumo médio
|Citadino elétrico
|13 a 16 kWh/100 km
|Compacto elétrico
|15 a 19 kWh/100 km
|Berlina familiar
|16 a 21 kWh/100 km
|SUV elétrico
|18 a 24 kWh/100 km
|SUV grande ou desportivo
|22 a 30 kWh/100 km
Estes valores são indicativos. Alguns modelos particularmente eficientes conseguem consumos inferiores, enquanto veículos maiores e mais potentes podem ultrapassar facilmente os 25 kWh/100 km.
Para fazer contas rápidas, considerar 20 kWh/100 km é uma referência razoável para um automóvel elétrico de utilização familiar.
Quanto custa percorrer 100 quilómetros num carro elétrico?
Conhecendo o consumo, é possível calcular facilmente o custo de utilização. Imaginemos um automóvel que consome 20 kWh/100 km.
O custo dependerá do preço da eletricidade e do local onde é efetuado o carregamento.
|Preço da eletricidade
|Custo por 100 km
|0,10 €/kWh
|2,00 €
|0,15 €/kWh
|3,00 €
|0,20 €/kWh
|4,00 €
|0,25 €/kWh
|5,00 €
|0,40 €/kWh
|8,00 €
Estes cálculos não incluem as perdas de energia durante o carregamento. Na prática, a eletricidade retirada da rede será superior à energia que o automóvel efetivamente utiliza.
Ainda assim, permitem perceber como o preço da eletricidade influencia diretamente o custo de utilização.
O que faz aumentar o consumo de um carro elétrico?
Nem sempre um automóvel elétrico apresenta o mesmo consumo. Existem vários fatores que podem fazer aumentar significativamente os valores apresentados pelo computador de bordo.
Velocidade: circular em autoestrada a velocidades elevadas aumenta a resistência aerodinâmica e obriga o veículo a consumir mais energia.
Temperatura: no inverno, a bateria pode apresentar uma eficiência inferior e o aquecimento do habitáculo também exige energia adicional.
Relevo: percursos com muitas subidas aumentam o consumo, embora a travagem regenerativa permita recuperar parte da energia nas descidas.
Estilo de condução: acelerações bruscas e uma condução pouco uniforme podem aumentar os consumos.
Peso e dimensões: os SUV, por serem geralmente maiores e mais pesados, tendem a apresentar consumos superiores aos dos citadinos elétricos.
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