AdBlock: Em 2023, bloqueadores de anúncios deixam de funcionar no Chrome?

As extensões de bloqueio de anúncios nos browsers são muito populares, mas a Internet vive muito da publicidade e a Google parece querer acabar com tais extensões... ou pelo menos com a forma como funcionam atualmente.

Em janeiro de 2023, o AdBlock ou qualquer outro serviço de bloqueio de anúncios irá deixar de funcionar?

É o fim do AdBlock

Um documento interno partilhado com a equipa de developers de extensões do Chrome, revela os planos da Google para o desenvolvimento destas ferramentas.

Pelo que se pode ver, em 2023 o Manifest V2 será alterado pelo Manifest V3 e isso poderá dificultar a criação de produtos que bloqueiem os anúncios.

De que forma serão os utilizadores afetados?

Na verdade, ao contrário do que algumas fontes estão a avançar, as extensões de bloqueio de anúncios não deverão desaparecer com esta mudança, apenas será mais difícil criar este tipo de ferramentas com base no Manifest V3. Em 2023. a Chrome Web Store deixará de aceitar atualizações para extensões existentes do Manifest V2, no entanto, os utilizadores que já têm o serviço não deverão ser afetados.

Ainda assim, a Google mantém a ideia de que o MV3 terá um enorme impacto no papel geral do bloqueio de anúncios na web moderna.

É evidente que, sendo a Google uma das maiores provedoras de publicidade do mundo, tenha como objetivo minimizar o impacto deste tipo de serviços. No entanto, o seu fim não estará assim tão próximo.

Atualmente, já são muitos os sites que bloqueiam informação importante sempre que detetam a utilização de ferramentas de bloqueio de publicidade, uma vez que é a publicidade que faz mover a internet com tantos profissionais a trabalhar nas suas mais variadas vertentes.

Também a Mozilla, para o seu Firefox estará regida pelas mesmas regras, no entanto, já avançou que mantém a porta aberta para formas mais sofisticadas de bloqueio de anúncios.