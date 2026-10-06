Acordo histório: Huawei e Qualcomm juntam-se pelo 5G e Inteligência Artificial

A Huawei e a Qualcomm anunciaram um novo acordo de licenciamento de patentes válido por vários anos, abrangendo algumas das áreas mais importantes da tecnologia atual, como 5G, Inteligência Artificial, computação e redes.

O acordo prevê um licenciamento cruzado das carteiras de patentes das duas empresas. Ou seja, Huawei e Qualcomm passam a ter autorização para utilizar determinadas tecnologias patenteadas pela outra empresa, num entendimento que procura colocar um ponto final – ou pelo menos reduzir – potenciais conflitos relacionados com propriedade intelectual.

Mas há mais. Como parte do acordo, a Qualcomm vai também adquirir determinadas patentes norte-americanas da Huawei, relacionadas com computação, IA, redes e outras tecnologias. Os valores envolvidos nesta aquisição não foram divulgados.

Primeiro acordo entre as duas empresas a incluir patentes 5G

Um dos aspetos mais relevantes é que este é o primeiro acordo de licenciamento de patentes entre Huawei e Qualcomm que inclui especificamente tecnologias 5G.

As duas empresas têm uma relação de longa data no campo da propriedade intelectual. Em 2020, chegaram a outro importante acordo de licenciamento, na sequência de uma disputa relacionada com pagamentos de royalties.

Agora, o novo entendimento é bastante mais abrangente e acompanha a evolução das áreas tecnológicas onde ambas possuem importantes carteiras de propriedade intelectual.

O acordo inclui:

5G e tecnologias de comunicação móvel

Inteligência Artificial

Computação

Tecnologias de redes

Licenciamento cruzado de patentes

Aquisição, pela Qualcomm, de determinadas patentes norte-americanas da Huawei

Huawei deverá ultrapassar os 6,9 mil milhões de dólares em licenciamento

Embora as empresas não tenham revelado quanto vale o novo acordo, a Huawei estima que, depois da conclusão da operação, o valor acumulado dos seus acordos de licenciamento de propriedade intelectual ultrapasse os 6,9 mil milhões de dólares.

A operação ainda precisa de receber as aprovações regulatórias necessárias antes de ficar concluída.

As duas empresas dizem também que o acordo segue os princípios FRAND — Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, utilizados no licenciamento de patentes consideradas essenciais para determinados padrões tecnológicos.

Duas gigantes reconhecem a importância tecnológica uma da outra

Apesar da forte concorrência existente no setor, Huawei e Qualcomm fizeram questão de destacar o contributo tecnológico da outra empresa.

A Huawei realça o investimento realizado ao longo de décadas em investigação e desenvolvimento e as suas contribuições para os padrões 4G e 5G, incluindo tecnologias baseadas em Polar Codes para transmissão de sinais.

Do lado da Qualcomm, a empresa destaca o seu papel no desenvolvimento de tecnologias fundamentais para as várias gerações de comunicações móveis e considera o acordo um reconhecimento da sua liderança tecnológica no 5G.

O acordo surge também numa altura em que a Huawei continua a apostar fortemente na valorização comercial da sua propriedade intelectual, transformando décadas de investigação em receitas provenientes de licenciamento de tecnologias.

No fundo, duas das empresas mais importantes do setor tecnológico decidiram partilhar o acesso a parte das suas tecnologias patenteadas, ao mesmo tempo que a Qualcomm passa a deter determinadas patentes da Huawei nos EUA.

E há um detalhe particularmente relevante: pela primeira vez, o acordo de licenciamento entre Huawei e Qualcomm entra diretamente no território do 5G.