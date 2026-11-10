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Acompanhe o mau tempo em Portugal através da app meteo@ipma

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Os próximos dias exigem especial atenção às condições meteorológicas. A juntar à depressão Bruna, Portugal prepara-se para a influência de um novo sistema depressionário, denominado Charles, que poderá agravar significativamente o estado do tempo em várias regiões.

Acompanhe o mau tempo em Portugal através da app meteo@ipma

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a depressão Charles deverá deslocar-se em direção a Portugal continental, com o agravamento das condições meteorológicas a começar a fazer-se sentir a partir do final da manhã de quarta-feira.

Estão previstos períodos de precipitação por vezes forte, vento com rajadas que poderão atingir os 100 a 120 km/h e ondas entre 4 e 6 metros a sul do Cabo Carvoeiro. A trajetória e a intensidade do sistema continuam, contudo, a apresentar alguma incerteza.

A situação merece ainda mais atenção porque a depressão Bruna continuará praticamente estacionária a noroeste da Península Ibérica até sexta-feira, dia 13, sendo um sistema independente da Charles.

Acompanhe o mau tempo em Portugal através da app meteo@ipma

meteo@ipma: a meteorologia no seu smartphone

Uma das formas mais simples de acompanhar a evolução destas tempestades é através da aplicação meteo@ipma, disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera para dispositivos Android e iOS.

A aplicação permite consultar previsões meteorológicas para mais de 300 localidades em Portugal, disponibilizando informação detalhada sobre as condições atmosféricas e marítimas.

Entre as principais funcionalidades encontram-se:

  • Previsão até 10 dias: permite conhecer a evolução esperada do estado do tempo.
  • Previsões horárias: informação detalhada até ao terceiro dia.
  • Previsões tri-horárias: disponíveis entre o quarto e o sexto dia.
  • Avisos meteorológicos: consulta dos alertas emitidos pelo IPMA para diferentes regiões.
  • Estado do mar: previsão das condições marítimas até três dias.
  • Observações meteorológicas: acesso a dados de estações meteorológicas automáticas.
  • Radar meteorológico: permite acompanhar a precipitação através das imagens de radar.
  • Imagens de satélite: informação complementar sobre a evolução dos sistemas meteorológicos.

A aplicação disponibiliza ainda informação sobre o índice ultravioleta e o perigo de incêndio rural.

Como instalar a aplicação meteo@ipma?

A aplicação é gratuita e está disponível nas duas principais plataformas móveis.

Depois da instalação, basta selecionar as localidades que pretende acompanhar para consultar as respetivas previsões e avisos meteorológicos.

Atenção aos avisos meteorológicos!

Perante a aproximação da depressão Charles e a continuação dos efeitos da Bruna, é importante acompanhar regularmente as atualizações do IPMA e respeitar as recomendações da Proteção Civil.

Entre os principais cuidados a ter estão evitar deslocações desnecessárias durante os períodos de maior intensidade do vento e da chuva, não atravessar zonas inundadas, afastar-se de árvores e estruturas instáveis e ter especial cuidado junto à orla costeira.

A aplicação meteo@ipma não substitui os avisos e as recomendações das autoridades, mas é uma ferramenta bastante útil para acompanhar a evolução do estado do tempo e tomar decisões mais informadas.

Com duas depressões a influenciar as condições meteorológicas em Portugal, vale a pena ter a meteo@ipma instalada no smartphone.

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Autor: Pedro Pinto
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