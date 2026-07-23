Acesso ao Ensino Superior 2026: tem novo calendário para a 2.ª fase

O calendário do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior 2026 sofreu alterações na sequência da criação de uma época extraordinária de exames nacionais do ensino secundário.

A primeira fase do concurso mantém as datas inicialmente previstas. As candidaturas arrancaram a 20 de julho e decorrem até 6 de agosto para a maioria dos estudantes. Já os candidatos abrangidos pelo contingente prioritário para emigrantes, familiares que com eles residam, lusodescendentes ou que necessitem de substituir provas de ingresso por exames estrangeiros têm prazo até 27 de julho.

Os resultados da primeira fase serão conhecidos a 23 de agosto, depois de as instituições de ensino superior receberem as listas de colocação no dia anterior. Os estudantes colocados terão de realizar a matrícula e inscrição entre 24 e 27 de agosto.

Segunda fase prolongada devido a época extraordinária de exames

A principal alteração surge na segunda fase do Concurso Nacional de Acesso. Esta fase foi ajustada para acomodar os alunos que realizarem a nova época extraordinária de exames nacionais, criada para responder aos atrasos e dificuldades registados durante o processo de classificação das provas.

Assim, a segunda fase de candidaturas decorrerá entre 24 de agosto e 22 de setembro, com os resultados a serem divulgados a 30 de setembro.

A terceira fase mantém também alterações no calendário, estando prevista para o período entre 22 e 24 de setembro.

Alunos poderão concorrer com notas atualizadas

Uma das preocupações identificadas no processo deste ano esteve relacionada com os atrasos na disponibilização dos resultados dos exames nacionais e respetivas classificações. Os estudantes que tenham pedido reapreciação de provas poderão ainda concorrer com a nota revista na primeira fase, dispondo de um período específico para alterar a candidatura.

Com estas alterações, o objetivo passa por evitar que problemas administrativos ou atrasos no calendário dos exames prejudiquem o acesso dos estudantes ao ensino superior público.

Calendário resumido do Concurso Nacional de Acesso 2026

1.ª fase de candidaturas: 20 de julho a 6 de agosto

Resultados da 1.ª fase: 23 de agosto

Matrículas da 1.ª fase: 24 a 27 de agosto

2.ª fase de candidaturas: 24 de agosto a 22 de setembro

Resultados da 2.ª fase: 30 de setembro

3.ª fase de candidaturas: 22 a 24 de setembro

Este novo calendário pretende dar mais margem aos candidatos e assegurar que todos os alunos em condições de ingressar no ensino superior têm oportunidade de apresentar a sua candidatura dentro dos prazos definidos.