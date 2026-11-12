A tão desejada massificação da Ciber-Resiliência está a chegar

A informação é cada vez mais o ativo de maior valor de qualquer organização, ditando inclusive a sua performance, estabilidade e resiliência. Mas isto é, finalmente, uma verdade de La Palice. Em contraponto está a consciência da evolução que a cibersegurança tem que ter – a sua transformação em ciber-resiliência.

Nesta nossa era digital, a informação passa quase obrigatoriamente pelo ciberespaço, quer seja na sua produção, trânsito ou armazenamento, ligando desta forma cadeias de valor cada vez mais complexas, dispersas e nem sempre sustentadas por referências geográficas. Por consequência, a ciber-resiliência das organizações tornou-se o principal fator de sua resiliência, tornando o ciberespaço um alvo primário para atividades maliciosas.

A Ciber-resiliência…

Não havendo à data uma definição unânime do que é a ciber-resiliência, comecemos por balizar uma definição: capacidade de antecipar, resistir, recuperar e adaptar-se a estímulos inadvertidos, condições adversas, ataques ou comprometimentos de ativos que usam ou são habilitados por recursos cibernéticos .

Por outras palavras, um estado contínuo na evolução da maturidade da cibersegurança, que traz ao tradicional ciclo de identificar, detetar, proteger, responder e recuperar de ciberameaças, um novo estádio – antecipar e prevenir – bem como um enfoque adicional na recuperação, tornando-a transversal e continuamente disponível. Esta definição é simples de assimilar e enquadra diretamente com o entendimento atual sobre a capacidade a montante, a cibersegurança.

Com base nesta definição ou em eventuais semelhantes, começam a aparecer as primeiras evidências da tão desejada adoção, e por consequência massificação, da ciber-resiliência. Foquemo-nos então no contexto nacional, onde podemos observar:

A atual Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço (ENSC), vigente entre 2019 e 2023, estabelece um conjunto de princípios, objetivos estratégicos e seis eixos de ação a implementar em Portugal.

Embora não sejam muitas as referências diretas à ciber-resiliência, existe quase de uma forma transversal a referência aos princípios da mesma. Certo é que se apresenta com tendo em “vista a resiliência e a capacidade de resposta rápida e efetiva a ciberataques” no ciberespaço nacional, definindo assim como visão a concretizar até 2023 “que Portugal seja um país seguro e próspero através de uma ação inovadora, inclusiva e resiliente, que preserve os valores fundamentais do Estado de Direito democrático e garanta o regular funcionamento das instituições face à evolução digital da sociedade”, ou seja, um Portugal mais ciber-resiliente capaz de suportar uma sociedade democrática saudável, inovadora e próspera. De entre os objetivos estratégicos definidos na ENSC, logo o primeiro garante a orientação à resiliência. Intitulado como “Maximizar a resiliência”, estabelece como objetivos garantir a resiliência digital nacional.

Recentemente, em Davos-Klosters na Suíça, na reunião anual do Fórum Mundial Económico, um conjunto dos principais atores do sector mundial Oil and Gas efetivam uma vontade conjunta de combater os ciberataques ao sector, lutando assim por uma resiliência sectorial. Este acontecimento torna-se especialmente relevante para Portugal visto que um dos principais promotores do mesmo foi a Galp. Andy Brown, enquanto ex-CEO da Galp, frisa publicamente a relevância do acontecido e o empenho da Galp no mesmo – “The pledge advances Galp’s commitment to joint action on managing cyber risks and protecting cybersecurity of critical energy infrastructure, by creating awareness and a unified stance on cyber resilience in the global energy sector”3 .

Ciber-resiliência… Portugal começa a ter posicionamentos

Pode-se assim concluir que, quer numa realidade pública quer privada, Portugal começa a ter posicionamentos e estratégias bem definidas e claramente orientadas à ciber-resiliência. Estando já em andamento esta transformação, torna-se premente perceber concretamente o que são as adições que a ciber-resiliência traz à defesa contra ciber-ameaças.

Como já referido, a montante surge a antecipação, uma capacidade focada em ameaças futuras (ou não efetivadas) que se constrói sobre uma monitorização específica de atores de ameaça e abordagens de defesa préataque e auto-evolutivas.

Esta monitorização específica, de que a antecipação carece, apresenta-se como obrigatoriamente proactiva e exploratória, que compreenda ambas as esferas interna e externa (à organização). Tecnicamente, assenta em diversos mecanismos de armadilha – na camada de rede e aplicacional – e nos mais típicos procedimentos de rastreio e recolha de dados não estruturados, dando-lhe à posterior estrutura e significado, ou seja, transformando-os em inteligência.

Já as abordagens de defesa típicas da antecipação, caracterizadas como de pré-ataque – bloqueio às fases pré-ataque tais como a capacitação, implementação de infraestrutura de suporte ao ataque ou reconhecimento de alvos – e auto-evolutivas – moldam as suas capacidades de reação mediante as ações do agente de ameaça –, são provavelmente a componente da ciber-resiliência mais complexa de implementar tecnicamente. Algo que, embora não existam soluções completas, é perfeitamente passível de ser implementado, quer com recurso a soluções proprietárias quer com soluções baseadas em open source.

Por último, relativamente ao enfoque adicional que a ciber-resiliência exige em relação à capacidade de recuperação, é importante dizer que a sua efetividade embora esculpida por políticas e processos, apenas é verdadeiramente materializável de forma a ser útil se consistir numa abordagem transversal a toda a organização e continuamente disponível.

Francisco Rente, CEO da Art Resilia