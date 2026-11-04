A sua iluminação altera as cores? Saiba o que é o CRI e como escolher melhor

Possivelmente não saberá, mas duas lâmpadas podem emitir luz branca e fazer a mesma camisola parecer diferente. O Índice de Reprodução Cromática ajuda a perceber porquê, mas há outros valores que vale a pena conhecer antes de comprar iluminação LED.

Já comprou uma peça de roupa que parecia ter uma cor na loja e outra em casa? Ou reparou que os tomates parecem mais apelativos sob determinada iluminação? A superfície do objeto pode ser a mesma: o que muda é a luz que chega até ela e, consequentemente, a luz que reflete para os nossos olhos.

É aqui que entra o Índice de Reprodução Cromática, conhecido por IRC ou pela sigla inglesa CRI, de Colour Rendering Index. Este indicador ajuda a avaliar a fidelidade com que uma fonte de luz reproduz as cores, por comparação com uma referência.

O que significa um CRI de 80, 90 ou 100?

O valor que aparece habitualmente nas fichas técnicas é o Ra, o índice geral de reprodução cromática. Resulta da média dos índices obtidos com oito amostras de cor, de R1 a R8, de saturação moderada.

O máximo é 100: representa a correspondência com a referência usada no cálculo. Não significa “100% de qualidade” em todos os aspetos da iluminação. Também não significa que todas as cores se comportem exatamente da mesma forma.

A referência depende da temperatura de cor da fonte: para valores inferiores a 5000 K usa-se uma referência térmica; a partir desse valor utiliza-se uma referência de luz do dia. Por isso, CRI 100 não é sinónimo de luz solar, nem permite concluir que a lâmpada tem luz fria.

O Canadian Conservation Institute explica o cálculo e as limitações destes índices.

Luz quente ou fria não é o mesmo que boa reprodução das cores

A temperatura de cor correlacionada, ou CCT, indica a aparência da luz branca e exprime-se em kelvin, com o símbolo K:

Valor habitual Aparência aproximada 2700 K Branco quente, amarelado 3000 K Branco quente 4000 K Branco mais neutro 6500 K Branco frio, mais azulado

Estes valores descrevem a aparência da luz, não a sua capacidade de reproduzir as cores. Uma lâmpada de 2700 K pode ter um CRI inferior ao de outra de 4000 K, ou o contrário. Não existe uma relação inversa obrigatória entre temperatura de cor e CRI.

Duas fontes com a mesma CCT podem distribuir a energia de forma diferente pelo espectro visível. É essa distribuição que ajuda a explicar por que razão os objetos podem apresentar cores diferentes.

A distinção entre temperatura de cor, espectro e reprodução cromática é abordada no guia técnico do Canadian Conservation Institute.

R9: o vermelho que a média pode esconder

O Ra não inclui a amostra R9, correspondente a um vermelho saturado. Assim, um valor geral aparentemente bom pode esconder dificuldades na reprodução de vermelhos intensos.

Este detalhe interessa quando se iluminam alimentos, tecidos, madeira ou rostos. Se a cor for uma prioridade, procure o R9 na ficha técnica e compare-o entre produtos, além de consultar o Ra.

O Departamento de Energia dos Estados Unidos destaca precisamente esta limitação do CRI: a média geral tem pouca capacidade para prever a fidelidade de vermelhos saturados.

Que CRI deve procurar para casa?

Como orientação prática, o Departamento de Energia norte-americano aponta CRI 80 como mínimo recomendado para iluminação de interiores e considera que valores de 90 ou mais indicam excelente fidelidade cromática.

Para quem valoriza a aparência dos alimentos, da decoração ou da roupa, começar por comparar modelos com Ra igual ou superior a 90 é uma escolha razoável. São orientações de seleção, não uma classificação obrigatória de cada divisão da casa.

Há também compromissos entre fidelidade, custo e eficácia luminosa. Vale a pena comparar produtos concretos, em vez de assumir que todos os LED têm a mesma qualidade de luz.

Para lá do CRI: o que mudou?

Em 2025, a Comissão Internacional de Iluminação (CIE) recomendou que o setor começasse a adotar o índice geral de fidelidade cromática Rf, desenvolvido para resolver limitações do Ra. Durante a transição, recomenda a apresentação dos dois valores em paralelo.

O Rf usa 99 amostras de cor, permitindo uma avaliação mais abrangente. A recomendação não significa que todas as embalagens tenham mudado imediatamente, nem que o CRI tenha deixado de ser útil para o consumidor.

Também pode encontrar relatórios ANSI/IES TM-30, cuja edição de 2024 reúne várias métricas e representações gráficas. Incluem o Rf, associado à fidelidade, e o Rg, que descreve alterações médias da gama de cores: valores acima de 100 indicam aumento médio e valores abaixo de 100 indicam redução média dessa gama. Uma média pode, ainda assim, esconder diferenças entre famílias de cores.

Não é uma competição para obter o maior número em todas as colunas: fidelidade e preferência visual são questões distintas. O DOE apresenta o TM-30 e a sua aplicação na seleção de iluminação.

Antes de comprar, compare mais do que os watts

Na embalagem ou ficha técnica, procure estes dados:

Lúmenes (lm): o fluxo luminoso emitido.

o fluxo luminoso emitido. Watts (W): a potência elétrica consumida.

a potência elétrica consumida. Temperatura de cor (K): a aparência quente, neutra ou fria.

a aparência quente, neutra ou fria. CRI/Ra e, quando disponível, R9: informação sobre reprodução cromática.

informação sobre reprodução cromática. Regulação de intensidade: compatibilidade com o regulador que pretende utilizar.

Um CRI elevado não certifica, por si só, conforto visual, proteção da visão ou ausência de cintilação. Não deve ser usado para fazer promessas de saúde: descreve reprodução de cor, e a avaliação da iluminação exige outros critérios.

Na próxima compra, experimente colocar duas fichas técnicas lado a lado. A pergunta útil deixa de ser apenas “qual ilumina mais?” e passa a incluir “qual mostra melhor as cores que quero ver?”