A jogabilidade de The Invincible já se encontra bastante interessante

The Invincible é um dos próximos projetos que a 11 Bit Studios irá distribuir e encontra-se a cargo dos estúdios polacos Starward Industries.

Trata-se de uma aventura de ficção cientifica que nos transporta para Regis III, um planeta desconhecido e repleto de perigos e mistérios. Venham conhecer melhor...

The Invincible, em desenvolvimento pelos estúdios polacos Starward Industries é um videojogo de ficção cientifica que se encontra a ser criado para PC e para consolas, com o objetivo de ser lançado em 2023.

Com base numa parceria feita entre a Starward Industries e os 11 Bit Studios para a distribuição do jogo, foi revelado recentemente um trailer que ilustra um pouco da jogabilidade que poderemos esperar encontrar no jogo.

The Invincible

Em The Invincible, os jogadores irão representar o papel duma astro bióloga de nome Yasna, na sua aventura pela descoberta do planeta Regis III e que vai encontrar muito mais...

O jogo, inspirado no livro com o mesmo nome de Stanislaw Lem, traz-nos uma aventura de ficção retro Futurística e de forte cariz filosófico, que tem o seu inicio quando Yasna acorda na superfície hostil de Regis III e envereda dessa forma, numa missão de sobrevivência e resgate que lhe pode custar a vida.

A missão passa por Yasna tentar encontrar e salvar os restantes membros de uma expedição cientifica ao planeta que terminou abruptamente. No entanto, Regis III encontra-se praticamente inexplorado o que faz com que cada passo de Yasna, seja um passo no desconhecido.

Contudo, à medida que avança na exploração do planeta e enquanto tenta descobrir o paradeiro dos seus colegas cientistas, Yasna vai descobrir que o planeta esconde os seus próprios mistérios.

The Invincible conta com um complexo sistema de escolhas que por sua vez, terão as suas consequências e Yasna terá de saber lidar com essas mesmas consequências das suas decisões. E essas mesmas consequências irão colocar à prova as suas crenças em relação a ela própria e em relação à própria razão da expedição.

“Quando muitos de nós ainda éramos teenagers, a obra de Lem ofereceu-nos uma visão do futuro que, na altura, parecia simplesmente surreal. Como leitor, não consigo conceber o mundo de The Invincible de uma forma mais tangível que a apresentada pelo jogo. Como editores polacos que somos, com a missão de apresentar divertimento digital com sentido e de valor, não poderíamos deixar passar a oportunidade de representar um jogo que representa uma herança cultural polaca tão importante, como é o livro de Lem", afirmou Marek Ziemak, da 11 bit studios.

The Invincible será lançado para PC e consolas em 2023, ainda sem data concreta de lançamento.