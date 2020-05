A bateria do seu MacBook dura pouco? Saiba o que pode fazer…

A bateria de um MacBook não é infinita e, como tudo, com o tempo acaba por se estragar ou desgastar, o que leva à necessidade da sua substituição.

As baterias têm ciclos de carregamento, ou seja, cada carregamento completo da sua bateria MacBook corresponde a um ciclo. Este número de ciclos é limitado e, quando é atingido, a autonomia da bateria diminui.

Apesar de poder continuar a utilizar o seu MacBook quando esse número é atingido, irá notar uma redução na duração da sua bateria. O recomendável nestas situações é proceder à substituição da bateria da máquina…mas entretanto conheça algumas dicas.

Dependendo do modelo do seu MacBook, a sua bateria pode ter 300, 500 ou 1000 ciclos.

No entanto, existem várias técnicas que pode adotar para poupar a sua bateria e para fazer com que dure mais tempo.

Técnicas para poupar a bateria do seu MacBook

Uma maneira simples de poupar a bateria do seu MacBook é configurar o Mac para entrar em modo pausa quando estiver um determinado tempo sem mexer nele, ou seja, quando estiver inativo.

O brilho do ecrã é também ajustado para 75% quando o computador não está ligado à corrente com a opção “escurecer ligeiramente o ecrã ao usar a bateria” ativada.

Outra forma eficaz de prevenir que o seu Macbook se desligue por falta de bateria é ajustando o brilho do ecrã e do teclado. Ao ativar a opção “ajustar brilho do teclado em condições de fraca luminosidade”, a sua iluminação será mais forte ou mais fraca consoante a intensidade da luz do ambiente onde se encontra.

Pode também desativar a iluminação do teclado quando o seu computador entra em modo pausa. Da mesma maneira que é possível configurar a luminosidade do teclado dependendo da intensidade da luz do ambiente em que se encontra, pode fazer o mesmo para o seu ecrã.

Já faz tudo o que mencionamos em cima? Temos mais dicas para si!

Existem inúmeras funcionalidades na máquina que fazem com que a bateria do seu Macbook descarregue mais rapidamente. Se tiver algum dispositivo externo ligado ao seu Mac que não esteja a utilizar deve desligar ou desconectar com o seu computador, por exemplo, dispositivos com entrada USB, cartões SD e Expresscards, entre outras coisas. Se tiver uma SuperDrive integrada com um CD ou DVD lá dentro e não estiver a utilizar, deve ejetar.

Outro fator que gasta muita bateria do MacBook é o bluetooth. Assim, se não estiver a utilizar, deve também desligar.

Mesmo depois de adotar todas estas medidas a bateria do seu MacBook descarrega mais rapidamente do que o normal? Então deverá consultar um loja para avaliar e possivelmente substituir a bateria.

O Pplware agradece à iServices pela produção deste artigo. A iServices é uma das empresas de referência na área de reparação de equipamentos.

Leia também…