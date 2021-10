5G: NOS diz que “ganhou o leilão” e investiu 165 milhões de euros

Finalmente o leilão do 5G acabou! Tal como já referimos, foram feitas 1.727 rondas, podendo o estado arrecadara um montante de 566,802 milhões de euros.

O Ministério das Infraestruturas e da Habitação (MIH) já veio congratulara o fim do leilão do 5G e a operadora NOS diz ser a "vencedora do leilão".

NOS adquiriu todo o espectro possível para a exploração da nova tecnologia 5G

O MIH congratulou-se hoje com o fim do leilão do 5G, alertando que os licitantes “ficarão sujeitos ao cumprimento das obrigações estabelecidas no regulamento do leilão”, nomeadamente de cobertura. O MIH diz depois que “será agora necessário que a Anacom conclua o processo, nos termos do regulamento, o qual culminará com a atribuição dos direitos de utilização aos licitantes”.

A operadora NOS diz-se "vencedora do leilão" tendo investido mais de 165 milhões. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a operadora NOS refere que "com um investimento global de 165.091.000 euros, a NOS adquiriu todo o espectro possível para a exploração da nova tecnologia 5G: 100MHz na faixa dos 3,6 GHz e 2x10MHz na faixa 700 MHz, adquirindo também 2x5MHz na faixa dos 2100 MHz e 2x2MHz na faixa dos 900 MHz".

A NOS "cumpre assim os objetivos traçados na sua estratégia para a quinta geração de redes móveis, garantindo assim as melhores condições para entregar uma rede de elevada qualidade em todo o país", segundo é referido no comunicado.

O regulador tem agendado para esta quinta-feira, às 11:00, uma conferência de imprensa sobre o leilão 5G.

O 5G permitirá velocidades 10x mais rápidas que o 4G usando a mesma quantidade de dados. Tal como se tem dito, o 5G não será uma Internet para o utilizador final… mas também. O 5G permitir dar resposta a serviços críticos de emergência, de elevada resiliência, tais como aplicações industriais (Indústria 4.0), viaturas autónomas, cirurgias à distância ou serviços de emergência.

