A Mozilla, a Shopify e uma coligação que representa até 55 mil empresas europeias pedem à Comissão Europeia que atue contra a Apple. Querem que Bruxelas force a empresa a deixar os browsers do iPhone usarem o seu próprio motor.

O pedido enviado a Bruxelas

A carta, organizada pela Open Web Advocacy e dirigida à presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, pede que Bruxelas abra procedimentos formais contra a Apple. Os signatários defendem que o Digital Markets Act (DMA), a lei europeia dos mercados digitais, já dá aos reguladores poderes suficientes, sem necessidade de novas leis.

Desde o iOS 17.4, a Apple permite motores de browser alternativos na União Europeia, mas só a quem cumpra requisitos de segurança e privacidade. Segundo a coligação, passaram mais de dois anos e meio desde o prazo de conformidade e nenhuma empresa de browsers conseguiu mudar os seus utilizadores europeus do WebKit, o motor do Safari, para um motor próprio.

A Mozilla detalhou o problema a 20 de novembro. Para usar o Gecko, o seu motor, no iOS, teria de lançar uma segunda aplicação Firefox, obrigando os utilizadores a transferir à mão marcadores, palavras-passe e histórico. O uso diário do Firefox no iOS duplicou desde 2024, mas os utilizadores continuam dependentes do WebKit.

Quem assina e o que responde a Apple

Entre os signatários estão ainda a Vivaldi, a Vercel e a Y Combinator, bem como associações como a European Digital Rights e a News Media Europe. A coligação diz representar até 55 mil empresas e organizações da União Europeia, de setores como browsers, comércio eletrónico e imprensa.

A Apple defende que as suas condições, como os padrões de privacidade e segurança e a correção atempada de vulnerabilidades, protegem os utilizadores de conteúdos web maliciosos.

A carta está aberta a assinaturas até 3 de dezembro, incluindo a título individual.

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